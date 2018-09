Brandweerman overleden nadat hij wordt neergestoken door schizofrene man tijdens interventie

In het Franse Villeneuve-Saint-Georges zijn dinsdagavond twee brandweerlieden neergestoken tijdens een interventie. Eén van de twee slachtoffer is aan zijn verwondingen bezweken. De dader is een man die aan schizofrenie lijdt.

Het incident vond plaats rond 18.20 uur. De brandweermannen waren uitgerukt naar aanleiding van een melding van een vrouw over haar zoon. Ze zei dat het niet goed ging met de 31-jarige man, die aan schizofrenie lijdt.

Toen de brandweermannen ter plaatse kwamen, spraken ze met de man. Hij vertelde dat hij iets was vergeten. Hij keerde terug met twee messen en stak meermaals op de brandweerlui in. De slachtoffers werden met ernstige verwondingen per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed één van hen, meldt Le Figaro.