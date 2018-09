Gemeente Kampenhout dient klacht in tegen “illegale” slipcursus van politie: “Regelrechte schande wat ze hier aanrichten”

Kampenhout - De Kampenhoutse schepen van Milieu Stefan Vandevenne (N-VA) gaat een klacht indienen tegen de federale politie. “Haar slipschool in ons beschermde bos is met niets in orde. Ze permitteren zich nogal wat.”

De politie afsturen op de politie is moeilijk. Maar eigenlijk is het dat wat de gemeente Kampenhout wil doen als het over de slipschool te midden van het beschermde Hellebos gaat. Sinds vele jaren gebruikt de federale politie het domein om er haar mensen te trainen. “Maar het is een regelrechte schande wat ze hier aanrichten. Begin dit jaar hebben ze 100 eeuwenoude eiken uit het beschermde bos gerooid, om plaats te hebben om het hek rond het domein te herstellen. Zonder kapvergunning. We hebben toen een klacht ingediend bij de milieu-inspectie.”

Schepen Stefan Vandevenne had toen ook nog overleg met een verantwoordelijke bij de slipschool. “Hij was heel duidelijk. Wat is het belangrijkste meneer? De veiligheid of de vogeltjes, beet hij me toe.”

Gevaarlijk voor kindjes

Ze trokken er zich dus niets van aan bij de federale politie. Daarom volgt nu een tweede klacht. “Want enige tijd geleden zijn we erachter gekomen dat de milieuvergunning voor de slipschool al ruim twee jaar vervallen is.”

Toen men de schepen signaleerde dat er toch verder ‘geslipt’ werd, ging hij gisteren zelf een kijkje nemen. “Ze waren er inderdaad opnieuw aan de slag, hoewel dat dus niet wettelijk is. Maar erger: de weg rond het domein is plots verhard met asbestpuin. Zo te zien oude asbesten buizen die in stukken geslagen zijn. Dit is heel gevaarlijk. Elk weekend wandelen gezinnen door het bos. De kindjes zitten met hun handjes tussen de brokken asbest als ze nootjes rapen.”

De federale politie geeft toe dat er één en ander niet loopt zoals het zou moeten. “We hebben, volgens mijn collega die de zaak opvolgt, nog vier maanden tijd om de milieuvergunning ‘zo goed mogelijk’ in orde te krijgen”, zegt de woordvoerster. “En het is de bedoeling dat het ook in orde komt, want we hebben geen plannen om te verhuizen.” Over de asbest wist ze niks. “Wij gebruiken het domein, maar het is eigendom van de Regie der Gebouwen.”

De Regie der Gebouwen liet gisteren weten dat alvast zij geen verhardingen heeft uitgevoerd met asbesthoudend materiaal. Waarop de politie antwoordde dat ze “zich zal laten inlichten over de situatie”.

Rechtbank

Vandevenne gaat niet meer op dat antwoord wachten. Hij heeft een vordering ingediend bij de rechtbank om een einde te maken aan de slipschool. “Ik zie die strijd positief in. De slipschool is eigenlijk militair domein. Als de federale politie ze wil gebruiken moet er een herbestemming komen en dan moet de gemeente een bestemmingswijziging goedkeuren. Dat wil niemand hier.”