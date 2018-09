Bondscoach Roberto Martinez ziet niks dan voordelen aan gloednieuwe Nations League

Komende dinsdag start voor België een gloednieuwe internationale competitie: de UEFA Nations League. Nóg een competitie erbij, horen we sommigen al zeggen. Maar voor Roberto Martinez kan de pret niet op. “Dit is echt wat we nodig hadden”, jubelt onze bondscoach.

Competitie, beker, Champions League, Europa League, WK, EK, Copa America, Afrika Cup, Confederations Cup, straks wellicht een heus WK met 24 clubteams: het is veel, heel veel. Nu komt er nog een European Nations Cup bij. Dat terwijl de spelers en vooral hun clubs, die de spelers betalen, nu al klagen over een overtal aan wedstrijden en competities. Roberto Martinez stelt zich daar recht tegenover. Hij is een fan van de nieuwe landencompetitie.

“Dit was nodig, ik vind dit 100 procent positief”, aldus Martinez. “Ik zal je uitleggen waarom. Als bondscoach werk ik met spelers die wekelijks belangrijke wedstrijden spelen voor hun clubs. Soms neem ik die spelers weg om wedstrijden te spelen met het nationale elftal. Ik kan heel goed begrijpen dat die clubs zich afvragen waarmee we bezig zijn als het een vriendschappelijke wedstrijd betreft. Dat gaat over weinig. Er zijn ook maar weinig mensen gebaat met die vriendschappelijk interlands. De clubs niet, de spelers niet en ook het publiek niet. Voor een supporter is spelen voor de winst cruciaal. In een vriendenmatch is dat niet essentieel. Het is ook voor spelers moeilijk om zich te forceren om in vriendschappelijke wedstrijden tot het uiterste te gaan. Nu gaat het er elke wedstrijd om: je kunt promoveren, degraderen of je zelfs kwalificeren voor het EK. ”

Druk programma

Martinez gaat door. “Door de oprichting van de Na­tions League wordt het aantal wedstrijden op zich niet vermeerderd, wel het aantal vriendenmatchen drastisch verminderd. Het aantal matchen dat om niets draait, verdwijnt bijna helemaal. Vrijdag spelen we tegen Schotland inderdaad een oefenduel, maar dat geldt als voorbereiding op de wedstrijd van dinsdag tegen IJsland, een wedstrijd die door die Nations League wél heel belangrijk is. Anders zaten we nu weer vriendenmatchen te spelen. Misschien moet er hier en daar nog wat gefinetuned worden, maar het idee achter de Nations League is honderd procent positief: alleen nog wedstrijden met inzet. Daarvoor staan de clubs hun spelers wel af. En we moeten ook denken aan de spelers. Denk je dat zij het leuk vinden om in hun drukke programma nog oefenwedstrijden te spelen? Neen, zij spelen ook liever matchen met inzet. Wel, die krijgen ze nu. Elke speler wil vooruit en dat gebeurt niet door vriendenmatchen te spelen. Daar doet de Na­tions League zijn werk.”

Ook leuk voor San Marino

Martinez ziet nog voordelen. “Het is in dit toernooi gedaan met het spelen tegen kleinere landen waarmee het verschil veel te groot is. Ook daar heeft niemand wat aan. De landen niet en de spelers ook niet. Nu wordt elke keer als een speler voor de nationale ploeg wordt opgeroepen een belangrijke wedstrijd tegen een gelijkwaardige tegenstander gespeeld. Ook voor de kleine landen. Een team als Gibraltar kan nu ook winnen. San Marino-Andorra is voor de mensen daar heel interessant. Ook de fans van die nationale ploegen kunnen nu een wedstrijd volgen in de hoop dat hun team gaat winnen. Je moet dit een kans geven. Ik verwacht alvast dat dit heel succesvol wordt.”

Het hoeft geen betoog dat Martinez voor die Nations League razend ambitieus is. Winst betekent een trofee in de kast, het levert een rechtstreeks ticket voor het EK op en 7,5 miljoen euro in de bondskas. “We willen dat natuurlijk winnen. Als je dat doet, zit je op de goede weg. Het past ook in onze strategie om de winnaarsmentaliteit nog meer in de selectie te pompen. Ik heb nog nooit gezien dat er geen motivatie was in deze groep. Niemand zal nu een stap willen terugzetten. We gaan dus voor winst in die Nations League. Uiteraard.”