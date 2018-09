Alles wat u moet weten van de Nations League in vijf vragen

De UEFA Nations League, dat is de officiële naam van de landencompetitie die volgende week van start gaat. Wat weet u van de Nations League? Of wat zou u ervan moeten weten? We bezorgen u de antwoorden via vijf ‘vaak gestelde vragen’.

Waarom werd het opgericht? De UEFA wou het aantal onbeduidende oefeninterlands, met vaak zeven wissels en amper spanning, drastisch verlagen. Er zijn nog altijd vrije data om vriendschappelijk te spelen – op 16 oktober werkt België een derby tegen Nederland af – maar veel minder. De Nations League is commercieel ook veel interessanter voor de UEFA, dat met Booking.com, Volkswagen en Hisense exclusieve sponsors vond en overal tv-rechten verkocht. In België zendt VTM de matchen van de Rode Duivels uit, Eleven Sports de rest.

Hoe werkt het? Alle 55 UEFA-landen zijn ingedeeld in vier divisies op basis van hun UEFA-coëfficiënt. Zo spelen de beste twaalf landen in Divisie A, de zwakste zestien landen in Divisie D. Elke divisie wordt ook onderverdeeld in vier groepen van drie of vier landen, die thuis en uit tegen elkaar spelen. Elke groepswinnaar promoveert voor de volgende editie naar een hogere divisie, de laatste in elke groep degradeert. In juni 2019 spelen de vier groepswinnaars uit Divisie A een Final Four, waarin ze strijden voor de eindwinst.

Wat levert het op? Een EK-ticket. Althans voor één land uit elke divisie. In maart 2020 spelen alle zestien groepswinnaars van de Nations League, vier per divisie dus, play-offs. Het land dat de play-off van zijn divisie wint, krijgt een ticket voor het EK. Zo is ook één klein land (genre Georgië, San Marino, Kosovo en Gibraltar) zeker van deelname aan het EK 2020. Is een groepswinnaar al zeker van het EK via de ‘normale’ kwalificaties (van maart 2019 tot november 2019), dan mag de tweede naar de play-offs. Er zijn voor de Duivels dus twee opties om naar het EK te gaan: één van de twintig tickets via de ‘normale’ kwalificaties afdwingen, of in de Nations League de play-off van Divisie A winnen.

Wat kan je eraan verdienen? De totale prijzenpot bedraagt 76,25 miljoen euro. Als de Duivels de Nations League winnen, krijgt de KBVB in totaal 7,5 miljoen op zijn rekening. Als één van de twaalf landen in de hoogste divisie is België sowieso zeker van 1,5 miljoen startgeld. Groepswinst levert nog eens 1,5 miljoen op. In de Final Four kan daar dus nog maximaal 4,5 miljoen bijkomen. Ter vergelijking: de landen uit de laagste divisie krijgen maar 500.000 euro startgeld en 500.000 euro voor groepswinst.

Zit het goed in elkaar? Dat één van de kleine landen straks naar het EK kan, stuit uiteraard op kritiek. Maar het grootste probleem met de Nations League is nog dat een land uit pakweg Divisie C kan beslissen om met opzet te degraderen. In Divisie D zou het in theorie immers meer kans maken om de volgende keer een EK-ticket te bemachtigen. Ook zullen al veel groepswinnaars uit de Nations League (zeker in Divisie A) via de ‘normale’ kwalificaties geplaatst zijn voor het EK, waardoor in de praktijk enkele nummers twee of drie naar de play-offs zullen gaan.