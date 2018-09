Analyse. De campagne is nog maar net begonnen en lijkt al een strijd op leven en dood: “Dit zou wel eens de vuilste ooit kunnen worden”

De zomervakantie is nauwelijks voorbij of de campagne voor de lokale verkiezingen – en die van 2019 – is al in alle ­hevigheid losgebarsten. Met frontale en persoonlijke aanvallen en insinuaties. “Dit zou weleens de vuilste campagne ooit kunnen worden”, zegt columnist en ­ex-spindoctor Noël Slangen.

Wie nog mocht twijfelen of er straks verkiezingen zijn, weet het nu zeker. En dat ligt niet alleen aan de vele verkiezingsborden die overal in Vlaanderen opduiken. Ook in de media laten de politieke kopstukken ...