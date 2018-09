DUIVELS KORT. Vanaken koos voor Guus Meeuwis, Roef depanneert als doelman

De Rode Duivels zijn aan hun post-Rusland-tijdperk begonnen. Met nieuwkomers die liedjes moeten zingen en zowaar een vijfde doelman om de afwezigheid van Mignolet (blessure) en Casteels (net papa geworden) op te vangen.

De vier nieuwkomers, Vanaken, Trossard, Verstraete en Castagne, zijn zoals elke debutant verplicht een liedje te zingen voor de rest van de groep. Hans Vanaken lichtte alvast een tipje van de sluier. Hij koos voor hetzelfde nummer waarmee hij zijn intrede maakte bij Club Brugge. Het Is Een Nacht van Guus Meeuwis, dat is het standaardliedje voor een Nederlandstalige. Als niemand dat nummer inpikt, zing ik het.”

De opnames van zijn zangtalent wil Vanaken vast niet bewaard zien voor het nageslacht, andere souvenirs aan zijn selectie zijn wel welkom. “Wat we mogen houden van truitjes, komt in de kast als een souvenir. Je weet nooit of ik er nadien nog bij ben.”

Ook Roef daagt op

Omdat Simon Mignolet binnen bleef voor onderzoek en ook Koen Casteels ontbrak op training nadat hij net vader was geworden, besloot bondscoach Martinez een extra doelman op te roepen: Davy Roef van Waasland-Beveren. Bleven verder ook weg van de training: Christian Benteke (knie), Nacer Chadli, Marouane Fellaini en Yannick Carrasco. Of zij fit zijn, moet nog blijken. Toby Alderweireld ontbrak ook al omdat hij vader is geworden van een dochter.