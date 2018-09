In Meise slaat de kieskoorts hard toe: “Hij probeerde me bewust omver te rijden”

Meise - De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog ruim een maand veraf, maar de kieskoorts in Meise bereikt nu al een ongeziene hoogte. Oud-burgemeester Roger Heyvaert (LB+) diende bij de politie een klacht in tegen Luc Goeman (PRO Meise-Wolvertem) wegens een vermeende poging tot aanrijding. “Volledig uit de lucht gegrepen”, reageert Goeman verbolgen.

Dat de politici in Meise van zes verschillende lijsten nerveus rondlopen, is een understatement. Begin deze week zijn verkiezingsborden aan de Temsesteenweg door vandalen afgebroken.

Oud-burgemeester Roger Heyvaert (Lijst Burgemeesters/LB+): “Het gaat om een bord van Ella De Neve (Open VLD), die voor de provincieraad opkomt, maar we voeren samen campagne. Jo Van Den Brande, Gunther Van Doorslaer en ikzelf (allen LB+) plaatsten een bord erbij. Het grote paneel werd neergehaald en in stukken geklopt. We weten niet wie er achter zit, maar dat doe je niet. Blijf van andermans zaken af.”

Maandagochtend deed zich volgens Heyvaert een nieuw incident voor. “Ik ging op de hoek van de Godshuisstraat en de Driesstraat naar een dokterspraktijk. Plots kwam Luc Goeman (PRO Meise-Wolvertem) aangereden. Hij gaf opzettelijk gas, reed in mijn richting en ik moest opzijspringen. Anders was ik aangereden. Daarna heeft hij mij nog toegeroepen: volgende keer zijt ge plat. Ik ben naar de politiezone KLM gegaan en heb klacht tegen hem ingediend. Ik had zijn manoeuvre totaal niet verwacht.”

“Uit de lucht gegrepen”

“Klopt niet”, reageert Luc Goeman. “Ik was op dat moment ook naar de dokter gegaan en zag Heyvaert, maar ik heb niet gepoogd hem aan te rijden of wat dan ook. Dit is er echt totaal over. Ik heb zelfs geen woord gezegd tegen Heyvaert. Het klopt wel dat we niet de beste vrienden zijn, maar ik doe zoiets niet. De klacht is volledig uit de lucht gegrepen. De kieskoorts neemt blijkbaar heel erg toe. Erg dat het zo vuil wordt gespeeld.”

Politiecommissaris-korpschef Alain Meerts van de zone KLM bevestigt dat er een klacht is ingediend, maar kan of wil er verder niet op ingaan.

Dat Roger Heyvaert en Luc Goeman geen goede vrienden zijn, is geen geheim. De Lijst van de Burgemeesters (LB+) is een samenwerking tussen Open VLD, ex-CD&V’ers/Christen Democraten en onafhankelijken. Binnen Open VLD was er voor de zomer heel wat ruzie over het gebruik van het logo van de partij.

Een deel liberalen wilde onder eigen vlag opkomen, een ander deel – een grote groep mandatarissen rond Roger Heyvaert – koos voor het samengaan met LB+, samen met de groep ex-CD&V’ers rond burgemeester Jos Emmerechts. De groep rond Roger Heyvaert won binnen de liberalen het pleit en mag het logo van Open VLD gebruiken voor hun campagne op de lijst LB+.

Enkele liberalen, onder wie Luc Goeman, kozen er dan samen met nieuwkomers en onafhankelijken voor om met de nieuwe beweging PRO Meise op te komen. Daardoor heeft de kiezer in Meise volgende maand de keuze tussen liefst zes lijsten: LB+, CD&V, N-VA, Samen Anders, PRO Meise en Leef.