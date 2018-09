CLUBNIEUWS. Teams doen het rustig aan, Bölöni stuurt zijn spelers het bos in

Zowat alle clubs schroeven momenteel het trainingsritme aangezien er komend weekend geen wedstrijden op het programma staan. Toch valt er links en rechts nog wat clubnieuws te rapen. Wij verzamelden het voor u.

KV OOSTENDE - Guy Ghysel leidt nieuwe scoutingcel Broos installeerde een nieuwe scoutingcel onder leiding van Guy Ghysel. Al dertig jaar is Ghysel in allerlei functies bij KVO actief. Zowel in eerste, tweede als derde klasse was hij interim-coach. Vijf seizoenen was hij assistent en zeven seizoenen sportief manager, tot bij de titel in tweede in 2013. René Verheyen en Jos Volders zijn de spelerscouts, Kurt Hinderyckx en Gilbert Hermans de wedstrijdscouts. Patrick Van de Cappelle, ex-secretaris van de jeugdafdeling, doet research voor de scoutingcel. (rpo)

KV KORTRIJK - Tickets voor begin bekeravontuur KV Kortrijk beleefde vorig seizoen een mooi bekeravontuur en miste de finale op een haar na. De Kerels hebben de smaak te pakken en hopen dit jaar een gelijkaardig parcours af te leggen. Op dinsdag 25 september nemen ze om 20.30 uur de eerste horde met KRC Harelbeke in de 1/16de finale. Wie het good old streekduel wil bijwonen, kan tickets kopen in het secretariaat van KV Kortrijk of aan de deur in het Forestierstadion. Tickets kosten tien euro voor een staanplaats en vijftien euro voor een zitplaats. (gco)

ZULTE WAREGEM - Combiregeling voor verplaatsing naar Antwerp Komend weekend ligt de competitie even stil door de interlandbreak. Op zondag 16 september trekt Zulte Waregem dan op bezoek bij Antwerp. Voor die wedstrijd is een combiregeling getroffen. Er zijn zo’n 791 kaartjes te koop in het bezoekersvak. Vanaf 16 jaar kost een ticket 20 euro. Ben je jonger dan 16, dan kan je een kaartje krijgen voor 5 euro. Tickets zijn te koop in de Essevee Shop. De aftrap is om 18 uur (jcs)

CERCLE BRUGGE - Internationals de wereld rond Naomichi Ueda vertrok maandag naar Japan en speelt vrijdag tegen Chili en volgende week dinsdag in Osaka tegen Costa Rica. De twee Kenianen Johanna Omolo en Abud Omar spelen kwalificatiewedstrijden voor de Afrika Cup tegen Ghana en Malawi. Rechtsachter Lloyd Palun neemt het zaterdag met Gabon op tegen Burundi en oefent twee dagen later tegen Zambia. De Braziliaan Vitinho neemt met de Braziliaanse U21 deel aan het U20 Four Nations Tournament. De andere spelers kregen gisteren vrij en hernemen vandaag. (kv)

AA GENT - Beloften pakken eerste uitzege De Gentse beloften leden de voorbije weken twee nipte nederlagen. Ze gingen op bezoek bij Cercle Brugge dan ook op zoek naar een eerste zege op vreemde bodem. Met de inbreng van De Busser, De Smet, Arroyo, Esiti en Neto was de kern andermaal niet gering. Toch was het Andreas Burssens die na rust Jong AA Gent op voorsprong bracht. Maar vervolgens pakte hij in de slotfase nog een tweede gele kaart, waardoor de Buffalo’s met een man minder de zege veilig moesten stellen. Cercle drong nog flink aan, maar uiteindelijk kwam de Gentse overwinning niet meer in gevaar. (ssg)

LOKEREN - Beloften winnen na thriller tegen Zulte Waregem De beloften van Lokeren wonnen maandagavond hun wedstrijd tegen Zulte Waregem na een thriller: 3-2. De bezoekers uit West-Vlaanderen stonden op het uur nog 0-2 voor, maar na een driedubbele wissel bezorgden Van Moerzeke, Kifoumbi en Straetman (strafschop) de Oost-Vlamingen in extremis nog de drie punten. Dankzij deze overwinning rukt Lokeren op naar een gedeelde tweede plaats in het klassement met een knappe 9 op 12. Lokeren speelt donderdagmiddag om 12 uur een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen de Nederlandse eersteklasser Excelsior. (whb)

WAASLAND-BEVEREN - Roef traint met de Rode Duivels Door de afwezigheid van doelmannen Simon Mignolet (blessure) en Koen Casteels (geboorte van zijn kindje) trainde doelman Davy Roef gisteren mee als derde doelman bij de Rode Duivels. Een mooie beloning voor de 24-jarige doelman na goede prestaties bij Waasland-Beveren in de Jupiler Pro League. Roef werd nog nooit opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg, al verzamelde hij wel verschillende selecties als jeugdinternational. Ampomah, Boljevic, Abdullah en Bizimana werden opgeroepen voor hun nationale ploeg en ontbreken deze week op training. (whb)

STANDARD - Bekermatch toch in Luik De bekermatch tegen de amateurs van FC Knokke wordt dan toch op Sclessin gespeeld. Aanvankelijk zou de wedstrijd in de 1/16de finales van de Croky Cup in Knokke plaatsvinden, maar door werkzaamheden in het stadion van de West-Vlaamse club verhuist het duel naar Luik. De datum en het aanvangsuur blijven behouden: woensdag 26 september om 20.30 uur. (bfa)

ANTWERP - Acht internationals afwezig Laszlo Bölöni legde er gisteren meteen weer de pees op met een stevige looptraining en een krachttraining in de namiddag. De Roemeen beschikte slechts over een beperkte groep. De Braziliaanse verdediger Matheus Borges (kuit) kreeg een aparte behandeling, terwijl keeperstrainer Vedran Runje de nieuwe derde doelman Yves De Winter onder handen nam. De andere twee keepers, Sinan Bolat en Jens Teunckens, werden opgeroepen voor respectievelijk de Turkse nationale ploeg en de Belgische U21. Daarnaast mist Antwerp deze week nog zes internationals: Owusu en Opare spelen op 8 september met Ghana tegen Kenia, Randriambololona wordt verwacht bij Madagaskar, Yatabaré bij Mali en Bolingi bij Congo. Ook de Oekraïense middenvelder Nazaryna kreeg een selectie voor de U21 van zijn land.(dipe)