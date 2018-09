Kevin Spacey en andere acteurs ontsnappen aan vervolging na beschuldigingen misbruik

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey (59) zal zich niet moeten verantwoorden voor een rechtbank in Californië voor beschuldigingen van seksueel geweld. De zaak is verjaard, zegt het openbaar ministerie in Los Angeles dinsdag.

De politie onderzocht de beschuldigingen van een man die beweerde dat Spacey hem in 1992 lastig zou hebben gevallen, maar omdat de man niet minderjarig was en de feiten te lang geleden zijn, zal die zaak niet voor de rechtbank worden gebracht.

Steven Seagal. Foto: Photo News

Anthony Anderson. Foto: BELGAIMAGE

Ook de beschuldigingen van misbruik tegen acteur Steven Seagal zullen niet leiden tot een aanklacht, eveneens omdat de feiten verjaard zijn. Een vrouw zei dat ze in 1993 als achttienjarige misbruikt werd. Er zijn nog minstens vijf andere beschuldigingen gemaakt tegen Seagal. Hij ontkent alles.

Het openbaar ministerie zegt dat het ook afziet van een aanklacht tegen acteur Anthony Anderson. Het vermeende slachtoffer, dat dit jaar verkracht zou zijn, werkte niet met het gerecht mee om de zaak voor een rechtbank te brengen. Ze wilde niet ondervraagd worden waardoor er een “gebrek aan informatie” is. Anderson ontkent de aantijging.

Nog onderzoek naar Spacey

Spacey – bekend van onder andere ‘House of Cards’, ‘American Beauty’ en ‘Usual Suspects’ – werd vorige herfst herhaaldelijk beschuldigd van seksueel misbruik. Acteur Anthony Rapp (46) beschuldigde de Hollywoodster als eerste; hij zei dat hij als 14-jarige lastiggevallen werd door Spacey.

Beschuldigingen dat Kevin Spacey een man aanrandde in Malibu in oktober 2016 worden nog onderzocht, net als de aangifte van een 18-jarige die beweert dat Spacey hem betastte in een bar in Nantucket in 2016. In het Verenigd Koninkrijk worden ook nog zes klachten over seksueel misbruik tijdens een periode van 22 jaar onderzocht. In totaal hebben al ruim 30 mannen gezegd dat ze het slachtoffer werden van ongewenste intimiteiten door de acteur.

Robin Wright steunt hem

Een woordvoerster zei in 2017 dat Spacey inmiddels therapie volgt.

Robin Wright en Kevin Spacey in ‘House of Cards’. Foto: ISOPIX

Robin Wright, de actrice die naast Spacey in ‘House of Cards’ speelde tot de acteur uit de reeks werd gezet, zegt intussen dat ze gelooft dat iedereen kan veranderen en iedereen een tweede kans verdient.