Witte Huis: “Woodwards boek bestaat uit gefabriceerde verhalen”

Het Witte Huis heeft dinsdag een poging gedaan om het nieuwe boek van Bob Woodward, een van de journalisten achter het Watergate-schandaal, te minimaliseren. Het boek schetst hoe topadviseurs van president Donald Trump hem voor onverstandige beslissingen behoeden en extreme maatregelen afzwakken.

“Fear: Trump in the White House” is een boek gebaseerd op interviews, nota’s van vergaderingen, persoonlijke dagboeken en overheidsdocumenten. Het verschijnt pas op 11 september, maar in de media zijn er al fragmenten uit verschenen. Het Witte Huis zag zich daarom genoodzaakt om een verklaring af te leggen en de waarachtigheid ervan in twijfel te trekken.

“Dit boek is niet meer dan gefabriceerde verhalen, vele van misnoegde ex-werknemers, met de bedoeling de president er slecht uit te doen zien”, zei woordvoerster Sarah Sanders. Trump op zijn beurt tweette dat quotes van minister van Defensie James Mattis en stafchef John Kelly “verzonnen, bedrog en oplichterij van het publiek zijn”.

The Woodward book has already been refuted and discredited by General (Secretary of Defense) James Mattis and General (Chief of Staff) John Kelly. Their quotes were made up frauds, a con on the public. Likewise other stories and quotes. Woodward is a Dem operative? Notice timing? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2018

“Valt de timing op?”

“Fear: Trump in the White House” is een boek gebaseerd op interviews, nota’s van vergaderingen, persoonlijke dagboeken en overheidsdocumenten. Foto: AP

Trump suggereerde dat Woodward voor de Democraten werkt. “Valt de timing op?”, schreef hij. Amerikaanse kiezers trekken naar de stembus in november voor tussentijdse verkiezingen, waarbij de Republikeinse partij van Trump de controle over het Congres dreigt te verliezen.

Volgens Woodward is Trumps staf verontrust door zijn onvoorspelbaarheid en gebrek aan kennis van internationale politiek. Dat leidde tot een “zenuwinzinking” in het Witte Huis en daardoor meent Kelly dat de president “de kluts kwijt” is.

“Het is een idioot”, zei Kelly, volgens quotes die verschenen in The Washington Post. “Het heeft geen zin hem van iets te overtuigen. Hij is ontspoord. We zijn in Crazytown. Ik weet niet eens waarom we hier allemaal zijn. Dit is de ergste job die ik ooit heb gehad.”

Kelly als Mattis ontkennen

Mattis van zijn kant zegt dat Trump de kennis heeft “van een vijfde- of zesdejaars” (een tien- tot twaalfjarige, red.) over zaken als het Koreaanse schiereiland. Hij zou er ook voor gepleit hebben om de Syrische president Bashar al-Assad te vermoorden na een chemische wapenaanval in het land.

Zowel Kelly als Mattis, allebei nog in dienst, ontkennen de uitspraken ooit te hebben gedaan. Maar Woodward zegt dat aan zijn boek honderden uren aan gesprekken zijn voorafgegaan.