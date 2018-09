Terrorist Amsterdam-Centraal wist niet dat cartoonwedstrijd Wilders was afgelast

Terreurverdachte Jawed S. hield er rekening mee dat hij zijn actie in het Centraal Station van Amsterdam niet zou overleven. Dat zegt zijn advocaat Simon van der Woude dinsdagavond aan het Nederlandse persagentschap ANP. “Mijn cliënt lijkt er wel rekening mee te hebben gehouden dat hij zijn actie zelf niet zou overleven, want in zijn woning in Duitsland is een testament gevonden.”

Geert Wilders. Foto: REUTERS

Het motief voor de aanslag was volgens van der Woude dat Jawad S. – een in Duitsland wonende negentienjarige Afghaan – zich diep beledigd voelde door de extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV), vanwege een video die hij enige tijd geleden op het internet had geplaatst met cartoons over de profeet Mohammed en de door hem aangekondigde cartoonwedstrijd. De negentienjarige Afghaan lijkt niet te hebben geweten dat Wilders de cartoonwedstrijd op de dag voor zijn actie al had afgeblazen.

S. heeft volgens Van der Woude naar eigen zeggen ongeveer drie jaar geleden in Duitsland asiel aangevraagd. “Hij gaat daar naar school en spreekt redelijk goed Duits. In Duitsland heeft hij zich nooit schuldig gemaakt aan enig strafbaar feit en hij is niet bij de politie bekend. Hij is moslim en bezoekt de moskee regelmatig. Hij heeft verklaard dat zijn ouders overleden zijn en dat voor hem vier dingen belangrijk zijn: Allah, de islam, de Koran en de profeet Mohammed”, aldus van der Woude.

Bij de steekpartij vrijdag in het Amsterdamse station raakten twee Amerikanen zwaargewond. Volgens de politie waren het willekeurige slachtoffers. S. werd na zijn daad neergeschoten door de politie.