Politie zoekt in België naar dader van dodelijke schietpartij in Nederland

De politie heeft een opsporingsbericht verspreid van Errol Janssen (51) uit Delft, alias Mick van der Laan of Mickey, die zich mogelijk zou schuilhouden in België. De politie verspreidde het opsporingsbericht woensdag op vraag van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, en de onderzoeksrechter. De verdachte wordt gezocht voor de moord op de Nederlandse beroepscrimineel Karel Pronk.

Het schietincident gebeurde op dinsdag 7 augustus rond 11.35 uur aan het Kalverbos in Delft. Hulpverleners probeerden het slachtoffer nog te helpen, maar dat lukte niet. Het 60-jarige slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Foto: rr

Op beelden van de reconstructie van de schietpartij, die in het Nederlandse tv-programma ‘Opsporing Verzocht’ zijn getoond op 4 september, is te zien dat de vermoedelijke dader wegrijdt op een motor. Hij droeg een helm, was gekleed in een leren gilet met het embleem van motorclub Hells Angels, en droeg een jeans. De man heeft meerdere tatoeages en had ontblote bovenarmen toen hij wegvluchtte.

De Nederlandse recherche vermoedt dat Errol Janssen gevlucht is naar het buitenland en sluit niet uit dat hij zich in België bevindt. Wie Errol Janssen gezien heeft of een vermoeden heeft waar hij zich bevindt, kan contact opnemen met de politie op gratis nummer 0800 30300. Ook is het mogelijk te getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.

Op ‘Opsporing verzocht’ wordt aangeraden de man zeker niet zelf te benaderen. Hij zou vuurwapengevaarlijk zijn.