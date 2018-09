Ook vervanger van wegens corruptie opgesloten president beschuldigd van corruptie

In Brazilië heeft het parket van São Paolo dinsdag Fernando Haddad formeel beschuldigd van corruptie. Haddad, de voormalige burgemeester van de stad van 2013 tot 2017, is als vicekandidaat de waarschijnlijke plaatsvervanger van het voormalige staatshoofd Luiz Inácio Lula da Silva bij de presidentsverkiezingen in oktober. Een rechter moet nu beslissen of de 55-jarige Haddad wordt aangehouden.