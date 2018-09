“Salah Abdeslam wilde aanslag zoals die in Parijs plegen in Brussel”

Tijdens zijn vlucht na de aanslag in Parijs, zocht Salah Abdeslam informatie op over wapens en mogelijke doelwitten in Brussel. Dat is gebleken uit de analyse van de laptop van de terreurverdachte, die in Frankrijk in de cel zit. Volgens speurders kan het best dat de man een aanslag wilde plegen in Brussel zoals die in Parijs, vernam RTL.

Salah Abdeslam was een van de terroristen die op 13 november 2015 op meerdere plaatsen in Parijs een bloedbad aanrichtten. De uit Molenbeek afkomstige Abdeslam liet zijn bomgordel niet ontploffen, maar sloeg op de vlucht. Pas op 18 maart 2016 kon hij opgepakt worden door de politie.

In die maanden voor zijn arrestatie leefde hij onder meer ondergedoken in een huis in de Driesstraat in Vorst, waar na een uit de hand gelopen politiecontrole een laptop aangetroffen werd. Op de computer bevond zich een map met de naam ‘Salah’, zo kwam RTL te weten, met zowat 600 video’s en een reeks foto’s.

Het beeldmateriaal, van onder meer de Wetstraat 16 en bekende bars, laat vermoeden dat Abdeslam in ons land een doelwit zocht om een gelijkaardige aanslag als die in Parijs te plegen. “De zoekopdrachten en de gedownloade bestanden eind november 2015 laten vermoeden dat Salah Abdeslam een doelwit in België zocht. In een map met verwijderde bestanden vonden de onderzoekers verschillende foto’s van de Wetstraat 16 en krantenuittreksels over bekende cafés”, aldus RTLinfo.

De speurders vonden ook een artikel over de kerncentrale in Doel, net als zoekopdrachten naar onder meer militaire uniformen, het maken van een geluiddemper, antrax en brandwonden veroorzaakt door zuur. Ze vonden ook een document van een dertigtal pagina’s over alle soorten wapens en hun marktprijs.

Bij de video’s zijn er Franse reportages over de aanslagen in Parijs, fragmenten over terreugroep Islamitische Staat (ISIS) en preken in het Arabisch.