Krachtigste tyfoon sinds 1993 eist 3 mensenlevens in Japan

Dinsdagmiddag heeft de krachtigste tyfoon sinds 1993 zijn doortocht gemaakt in Japan. Jebi heeft momenteel al drie doden geëist, er raakten 160 mensen gewond en 2,3 miljoen gezinnen zitten zonder elektriciteit.

Aan een snelheid van 126 tot 180 kilometer per uur raasde Jebi door Tokushima. Het is al de 21ste tyfoon van dit seizoen, maar wel de zwaarste in bijna 25 jaar tijd. Bijna 800 vluchten van en naar Japan zijn geannuleerd en ook heel wat treinen rijden niet. Er wordt verwacht dat de tyfoon Tokio woensdagavond plaatselijke tijd zal bereiken.