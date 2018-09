Hartverwarmend: Jongen met Down danst met volle teugen op pianomuziek in Gent

Gent - Aan het Sint-Pietersstation in Gent bleven voorbijgangers vorige week donderdag net iets langer staan dan gewoonlijk. Aan de voorkant van het gebouw was er namelijk iemand piano aan het spelen en Oskar (22) zorgde voor de bijhorende danspasjes. Hartverwarmend.

Van 17 augustus tot 23 september zet de stad Gent in samenwerking met Frederik Sioen op vijf plaatsen een vleugelpiano. Bedoeling is dat iedereen die wil er op mag spelen. Donderdag stond het instrument aan het Gents station en al snel werd er gretig op gespeeld. Oskar, een jongen met Down, stal alle harten toen hij de ziel uit zijn lijf danste. Mama Els Van Heuverzwyn die de video op Facebook deelde, is alvast apetrots. “Dit 123-piano initiatief is super! En al zeker als mijn zoon zich volledig laat gaan op de muziek”, klinkt het.

123-piano kan je terugvinden aan het station, bibliotheek De Krook, onder de stadshal, aan de Bijlokesite en het AZ Sint-Lucas.