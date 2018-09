Kind gedood bij doortocht tropische storm aan Amerikaanse zuidkust

Bij de doortocht van de tropische storm Gordon aan de Amerikaanse zuidkust is een kind om het leven gekomen. Ongeveer 24.000 mensen zitten zonder elektriciteit. Het kind werd gedood toen een boom op een mobilhome terechtkwam in Pensacola, in de Amerikaanse staat Florida. Dat heeft de meteorologische dienst National Weather Service laten weten.

Gordon kwam vanuit de Golf van Mexico dinsdagavond aan land op de grens tussen de staten Alabama en Mississippi. Er blijft een orkaanwaarschuwing van kracht. Ook in New Orleans (Louisiana) werd de noodtoestand uitgeroepen. Die stad werd in 2005 verwoest door de orkaan Katrina. De autoriteiten van New Orleans hadden de mensen die buiten het dijkensysteem van de stad wonen, opgeroepen om hun woning te verlaten.

De tropische storm verplaatst zich naar het noordwesten, met windsnelheden van gemiddeld 110 km/uur en pieken tot 130 km/uur.

Foto: REUTERS

Foto: EPA-EFE