Ratings van Chelsea-spelers in FIFA19 “gelekt”: topscore voor Eden Hazard

Eden Hazard is met een topscore van 91 met voorsprong de beste speler van Chelsea. Met die rating zal de Rode Duivel ongetwijfeld tot de beste spelers van het hele spelletje horen.

Eerder geraakten de scores van Manchester United en Liverpool (zie lager) al bekend. De komende dagen en weken zullen nog heel wat ploegen “gelekt” worden. Het is dan vooral uitkijken naar de scores van de andere Rode Duivels en van wereldtoppers als Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar.

Top-10 van Chelsea

Eden Hazard - 91

N’Golo Kante - 89

Cesar Azpilicueta - 86

Jorginho - 84

Cesc Fabregas - 84

Willian - 84

Kepa Arrizabalaga - 83

Alvaro Morata - 83

David Luiz - 83

Marcos Alonso - 82

Als absoluut uithangbord mocht Eden Hazard overigens het derde shirt van Chelsea voorstellen:

Tapping into my new third kit with NikeConnect. ?? Can’t wait to see what you guys do creating a fan jersey. ????

Check it out now at https://t.co/JtwHJ80T05.#NikeFootball #ChelseaFC pic.twitter.com/TTKripXunG