Van drone tot tablet: hoe technologie mijn job verbeterde

“Technologie en robots bedreigen onze jobs”, is weleens de teneur in de media. Of dit ook klopt, valt nog af te wachten. In elk geval zien we talloze voorbeelden van hoe technologie onze jobs vandaag net efficiënter, veiliger en interessanter maakt. Met dank aan (onder meer) drones, tablets en de cloud.

Als group facility manager bij vloerenproducent Unilin staat Kristof Eelbode in voor het onderhoud, de opvolging en de reiniging van de gebouwen. Maar sinds kort is Kristof ook officieel dronepiloot. “Wij laten zo’n drone regelmatig over onze daken vliegen. Wij hebben nogal wat oppervlakte aan daken”, vertelt hij. “Vroeger gebeurde die inspectie manueel en moest er ook vaak een hoogtewerker worden ingeschakeld. Vandaag vliegt er regelmatig een drone over die foto’s maakt. Veel efficiënter en veiliger.”

Zelf beschikt Kristof over een klasse 2-diploma. “Dat betekent dat ik 45 meter hoog mag vliegen. Ik vond de opleiding interessant en divers. Je krijgt uiteindelijk voor een deel de leerstof die piloten ook krijgen.” Ook voor verbouwingen komen drones van pas. “Zo kunnen wij de vergaarde informatie en foto’s inladen in programma’s als Autocad”, vertelt hij. “Eventuele aanpassingen kunnen we op die manier nauwkeurig inschatten.”

Toekomst in de technologie ziet hij beslist. “Een recente mogelijkheid is de integratie van virtual reality. Ik vlieg dan met mijn drone en mijn collega-technicus kan aan de hand van een VR-bril alles bekijken”, vertelt hij. “Ik zie de mogelijkheden van deze technologie nog toenemen. Nu wordt het soms toch nog als spielerei aanzien.”

