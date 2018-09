Belgische (28) vermoord tijdens vakantie in Canada

De 28-jarige Belgische Amélie Sakkalis is tijdens haar reis door Canada om het leven gebracht. De jongedame verdween op 22 augustus en blijkt vermoord te zijn. Dat meldt Vers L’Avenir.

“Hallo! Ik ben vandaag toegekomen in Vancouver en alle herbergen lijken goed vol te zitten. Ik vraag me af of iemand me een nacht thuis wil ontvangen, de zetel is prima. En als iemand morgen naar Vancouver Island rijdt: ik betaal graag mee voor de benzine.”

Het was de laatste post die Amélie Sakkalis, een 28-jarige vrouw uit Doornik, op sociale media deed. De twintiger hield van reizen en trok sinds november vorig jaar door Canada, maar sindsdien had haar familie niets meer van haar vernomen. Ze werd als vermist opgegeven en afgelopen donderdag kreeg de familie vreselijk nieuws: Sakkalis is vermoord.

De Canadese politie had op vrijdag 24 augustus het lichaam van een jonge blanke vrouw aangetroffen in Boston Bar, een gemeente op zowat 2.000 kilometer van Vancouver. Ze kon niet geïdentificeerd worden omdat ze geen papieren bij zich had, maar afgelopen donderdag werd duidelijk dat het om de vermiste Belgische ging. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.

Op de plaats waar het lichaam gevonden werd, kon de politie een verdachte oppakken. Hij werd intussen onder voorwaarden vrijgelaten. Een bestelwagen die in de buurt werd gezien, is in beslag genomen en wordt in verband gebracht met de moord.