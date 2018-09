Kent u Timothy Castagne, één van de vier kersverse Rode Duivels? “Meunier is mijn voorbeeld”

De 22-jarige Timothy Castagne werd voor het eerst opgeroepen bij de Rode Duivels voor de oefeninterland tegen Schotland van nu vrijdag. Hij is een rechterflankspeler die echter ook op links uit de voeten kan en momenteel uitkomt in de Serie A bij Atalanta. Vanochtend gaf hij zijn eerste persconferentie als Belgisch international.

Timothy Castagne ruilde in de zomer van 2017 KRC Genk voor het Italiaans Atalanta. Dit seizoen speelde hij al een volledige wedstrijd tegen AS Roma (3-3), maar tegen Frosinone mocht hij slechts invallen maar tegen Cagliari bleef hij op de bank.

“Ik ben geen speler die een toptalent was bij de jeugd maar ik heb me altijd kunnen aanpassen aan het hogere niveau”, aldus Castagne. “Toen ik vertrok bij Genk had ik geen probleem met Peter Maes maar ik had problemen met mijn ogen en moest een operatie ondergaan. Ik stond drie maanden aan de kant en daarna was het moeilijk weer in de ploeg te komen. Maar ik volg Genk nog. De huidige ploeg ziet er alvast goed uit: ik denk dat ze iets kunnen bereiken dit seizoen, zowel in de competitie als Europees.”

Polyvalent

“In Italië ben ik tactisch sterker geworden. Ik sta er meer onder druk. Grote matchen tegen Juventus en Milan doen je groeien als speler. Ik speel normaal op rechts maar kan ook op links spelen. Het hangt ervan af wat de trainer wil. Ik ben polyvalent en de coach weet dat. Ik denk dat hij me er daarom heeft bijgenomen.”

“De coach heeft me ook al gesproken over de verwachtingen. Ik moet de nummer tien goed in de gaten houden en de aansluiting verzorgen. Thomas Meunier is een voorbeeld voor mij. Na Meunier is er een open strijd om het plaatsje op rechts. Er zijn verschillende kandidaten maar ik hoop dat ik tegen Schotland minuten krijg om me te bewijzen.”

Goed opgevangen

Gisteren maakte hij voor het eerst kennis met de Rode Duivels. “Ik was een beetje gestresseerd”, geeft hij toe. “Maar ik ben goed opgevangen geweest door de groep. Ik wil me bewijzen op training en dan zien we hoe ver me dat brengt.”

“Ik was niet ontgoocheld dat ik niet was opgeroepen voor het WK. Het is niet makkelijk om in die fase in de groep te komen. Ik ben blij dat ik er nu bij ben.”

Er wacht echter nog een lastige opdracht voor de nieuwkomer: als ontgroening moet hij immers een liedje zingen voor de ganse groep: “Ik heb nog niet gezongen voor de groep. Maar ik verklap nog niet welk liedje.”