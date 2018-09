Vertonghen begint ambitieus aan Nations League: “Als we winnen, mag de markt nog eens vol lopen”

De 31-jarige Jan Vertonghen is een ancien bij de Rode Duivels. Na het WK is de linksachter echter ambitieuzer dan ooit, ook voor de nieuwe Nations League. Zeker omdat hij in de voorbereiding op de eerste oefenwedstrijd tegen Schotland ook enkele internationals terugzag die aanvankelijk zouden stoppen. “We kwamen hier gisteren aan en een paar keer klonk het van: ‘Ha, ben jij hier nog?’ Da’s wel grappig”, zei hij op de persconferentie.

LEES OOK: Kent u Timothy Castagne, één van de vier kersverse Rode Duivels? “Meunier is mijn voorbeeld”

Jan Vertonghen blikte op zijn persconferentie eerst nog eens terug op het bewogen WK en op zijn inmiddels berucht doelpunt tegen Japan: “Mijn carrière is niet veel veranderd maar ik kan me herinneren dat ik die bal gewoon terugkopte richting de kleine baklijn. En toen dacht ik: ‘Yes’. Want even voordien was “iets anders” gebeurd. (Vertonghen miste zijn controle waaruit het eerste tegendoelpunt kwam, red.). Ik was meer opgelucht dan blij. Want als je die match niet wint, keer je niet graag terug naar België. Achteraf heb ik me twintig, dertig minuten neergezeten en dacht: ‘wow’.”

Foto: AP

Na het WK is de Nations League natuurlijk totaal iets anders. “Ik ben degene die de Nations League aan anderen heeft uitgelegd. Er waren een aantal zaken die ik zelf nog niet wist, maar de grote lijnen kende ik wel. Dit is een competitie waar je je best voor doet. Het is geen EK of WK maar als we winnen mag de markt nog eens vol lopen.”

“Ha, ben jij hier nog?”

Aanvankelijk zouden heel wat Rode Duivels er na het WK de brui aan geven maar dat deden anciens als Kompany en Fellaini uiteindelijk niet en daar is Vertonghen blij mee.

“We kwamen hier gisteren aan en een paar keer klonk het van: ‘Ha, ben jij hier nog?’ Da’s wel grappig. Het feit dat iedereen hier nog is, tekent wat voor groep het is. En dat iedereen na al die magere jaren gevoeld heeft welk succes er kan bereikt worden. Plus, sommigen zullen zich fysiek beter gevoeld hebben dan gedacht. Zelf zal ik niet snel zelf stoppen.”

Lachen met de Engelsen

Vertonghen speelt in Engeland en uiteraard heeft hij de Engelsen aangesproken over die wedstrijd om de derde plaats: “Ik zou het zelf irritant vinden als mensen daar prikjes over geven, maar ik kan het soms niet laten om een prikje uit te delen aan Engelse ploegmaats bij Tottenham. Ze hebben nu een minder grote mond dan voorheen. Met Hugo Lloris is er ook wel over gepraat. Dat een attractieve ploeg niet altijd wint, dat is ook een les.”

Toekomst

Vertonghen gaat zijn laatste contractjaar in maar Tottenham heeft een optie, die de club wellicht wel zal lichten.

“Ik plan niet meer zo ver vooruit in vergelijking met voordien. Ik zie wel wat er volgend jaar komt. Ik ben bewust met mijn lichaam bezig, zodat ik zelf de beslissing in handen houd en door mijn fysiek niet gedwongen wordt een keuze te maken. Als ik zie wat ik in mijn beginjaren deed bij Ajax en wat er nu, twaalf jaar later wordt gedaan: dat verschil in begeleiding is enorm. Vroeger stond ik twee uur op het veld en lette ik op mijn eten. En dat was het. Terwijl je nu al zeker twee uur naast het veld bezig bent.”