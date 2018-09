Brits jongetje van zes zit alleen vast in België nadat hij plots het vliegtuig niet meer op mag

Mohamed, een zesjarig jongetje geboren in Engeland, mag na zes weken vakantie in België niet meer terugkeren naar zijn thuisland. Volgens de Britse Dienst Vreemdelingenzaken is zijn paspoort volgens de strikte letter van de wet niet meer geldig. Daardoor leeft de jongen intussen al enkele dagen gescheiden van zijn moeder.

De zesjarige Mohamed Barrak Diallo Bangoura, in 2012 geboren in Leeds, was afgelopen zomer zes weken met vakantie in ons land. Maar toen hij afgelopen zondag met zijn moeder vanuit Zaventem wou terugvliegen, kreeg de jongen droogjes te horen dat hij het vliegtuig niet op mocht. In Brussel hadden ze dat expliciete bevel gekregen van de Home Office in Londen - zeg maar de Britse Dienst Vreemdelingenzaken. De reden? Zijn paspoort was niet meer geldig: er was twijfel over zijn Brits staatsburgerschap. Hawa Keita, de moeder van het jongetje en oorspronkelijk afkomstig van Guinea, zou daarover in maart al een brief gekregen hebben van de Home Office, maar zelf beweert ze nooit een document ontvangen te hebben.

Nadat haar zoon geweigerd werd voor de vlucht, nam ze in paniek dienst op met de Dienst Vreemdelingenzaken in Londen. Zij stuurden haar via mail een kopie van de brief. Daarin staat te lezen dat het Britse staatsburgersschap van Mohamed niet langer geldig was. Zo was aan het licht gekomen dat zowel Keita als haar man Keita tijdens de geboorte van Mohamed niet officieel in het Verenigd Koninkrijk woonden. En dat heeft de kleine jongen dus in de problemen gebracht. Want volgens een bepaling uit 1983 kan je na de geboorte enkel de Britse nationaliteit krijgen wanneer tenminste één van de ouders het Britse staatsburgerschap heeft of in het Verenigd Koninkrijk leeft én toelating heeft om permanent in het land te verblijven.

(lees verder onder de foto)

De grenscontrole op de luchthaven van Zaventem. Foto: BELGA

Gescheiden van zijn moeder

De jongen heeft voorlopig opnieuw onderdak gevonden in Brussel, bij het gezin van Abdoul Diallo, een politiek adviseur voor de EU, waar ze de voorbije weken ook al verbleven. Diallo bracht Mohamed zondag met zijn moeder naar de luchthaven en reageert geschokt op het incident. “We zijn door alle controles gegaan op de luchthaven. Maar op het moment dat ze aan boord wilden, hoorden we dat de jongen niet mee mocht. Het was een schok. Men vertelde ons dat we eerst naar de Britse ambassade moesten gaan. Maar het was zondag, en daags nadien was het Bank Holiday (een Britse nationale feestdag, nvdr.). Ik heb dus gebeld met de Belgische politie, die me vertelde dat ik hem maar onderdak moest bieden tot er een oplossing was.”

Keita, de moeder van Mohamed, verblijft intussen opnieuw in Engeland en kan door de problemen met het paspoort van haar zoon voorlopig niet terugreizen naar België. Moeder en zoon leven dus nu al enkele dagen van elkaar gescheiden. “Hij gaat er voorlopig nog goed mee om. Maar ik vrees dat, van zodra het schooljaar herbegint in Engeland, hij zich vragen zal beginnen te stellen”, denkt Diallo.

Verontwaardiging

In het Verenigd Koninkrijk reageert men intussen verontwaardigd op het verhaal. Oppositielid Diane Abbott (Labour Party), vindt de zaak shockerend. “Dat deze regering de regels zo strikt toepast bij een zesjarig kind dat hier geboren is, is bijna onvoorstelbaar”, reageert ze aan The Independent. Ze verwijst daarbij ook naar het Windrush-schandaal. Dat draait rond immigranten uit de Caraïben die vanaf de jaren 40 tot de jaren 70 naar Groot-Brittannië werden gehaald als werkkrachten. In 2012 voerde Theresa May, toen nog als minister van Binnenlandse Zaken, nieuwe regelgeving in waardoor die immigranten, die al decennialang in het land zijn, een reeks documenten moesten kunnen voorleggen om in het land te blijven. Aangezien velen van hen dat niet konden, moesten ze het land verlaten. Uiteindelijk bekende de woordvoerder van May dat het een aantal Caraïbische migranten niet had mogen uitwijzen en dat de manier waarop de Windrush-generatie werd behandeld “een spijtige zaak” is.

“Deze zaak toont duidelijk aan dat ministers duidelijk niets geleerd hebben uit het Windrush-schandaal. Dat mensen ons land niet meer mogen binnenkomen, is exact een effect van hun beleid. Het zal blijven gebeuren tot ze deze vijandige omgeving volledig links laten liggen ”, aldus Abbott.

Voorlopig is er nog een oplossing in zicht voor de zesjarige jongen. De Britse krant The Independent nam contact op met de Britse Dienst Vreemdelingenzaken en daar kregen ze te horen dat de minister van Immigratie zijn mensen met aandrang heeft gevraagd om alle mogelijke opties te bekijken, om de jongen zo snel mogelijk opnieuw te verenigen met zijn moeder.