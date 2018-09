Winnaar speciale editie Win for Life krijgt elk jaar 10.000 euro op verjaardag

Wie het winnende lotje krast van de speciale verjaardagseditie van het populaire kansspel ‘Win for Life’, krijgt elk jaar op zijn of haar eigen verjaardag de som van 10.000 euro gestort. Dat bedrag komt bovenop de normale winst die maandelijks gestort wordt.

‘Win for Life’ bestaat twintig jaar en voor die gelegenheid brengt het populaire kansspel een jubilieumeditie uit: de Birthday Edition. Het kraslotje wordt vanaf 10 september in een beperkte oplage verkocht. De gelukkige winnaar verdient niet alleen de gebruikelijke maandelijkse som van 3.000 euro per maand, ook het bedrag van 10.000 euro wordt jaarlijks op de dag van zijn of haar verjaardag gestort. “Er worden slechts 2,5 miljoen kaartjes van deze limited edition verkocht”, zegt Jean-François Mahieu, woordvoerder van de Nationale Loterij. “Waarvan er twee kaartjes de dubbele winst bevatten.”