Moeder slaakt noodkreet na moord op dochter (13): “Facebook, help ons gerechtigheid vinden”

De moeder van de vermoorde Lucy McHugh (13) slaakt een noodkreet. De hoofdverdachte weigert het gerecht toegang te geven tot zijn account op Facebook, waar gesprekken tussen de verdachte en het slachtoffer mogelijk meer duidelijkheid kunnen brengen, maar ook de sociaalnetwerksite weigert de medewerking.

Op 26 juli werd de 13-jarige Lucy McHugh dood teruggevonden in het park rond het sportcentrum in het Engelse Hampshire. Het enige dat de politie meer dan een maand later met zekerheid weet, is dat het meisje doodgestoken werd. Wie haar om het leven bracht, is niet geweten.

Hoofdverdachte voor de moord is Stephen Nicholson, een 24-jarige tatoeëerder die tot enkele dagen voor de moord bij de het gezin van Lucy inwoonde. De ochtend voor haar overlijden zou hij via Facebook nog contact gehad hebben met haar, zegt de openbaar aanklager, en gaf de man zelf ook toe.

Facebook

Foto: EPA-EFE

Maar daar stelt het grote probleem in de zaak zich: Nicholson weigert het gerecht toegang te geven tot zijn account op Facebook. Hij is zich ervan bewust dat hij daarmee het onderzoek belemmert en werd daarvoor al veroordeeld tot 14 maanden cel.

Volgens Stacy White, de 30-jarige moeder van Lucy, zou toegang tot de gesprekken die Nicholson op Facebook had met haar dochter meer duidelijkheid kunnen brengen. Ze hoopt daarom dat Facebook het wachtwoord van Nicholson prijsgeeft aan het Britse gerecht, maar de sociaalnetwerksite weigert dat.

“In situaties als deze zou Facebook die gegevens gewoon moeten geven omdat ze nodig zijn. Iedereen denkt er zo over”, zegt White in Daily Mail. “Lucy heeft gerechtigheid nodig. Het is zo eenvoudig voor hen om die te geven.”

Mogelijkheden uitgeput

“De politie moet nu contact opnemen met Facebook”, zei openbaar aanklager Matthew Lawson in de rechtbank. “Dat maakt alles moeilijker. De politie moet zich door een lange procedure worstelen. De weigering van de verdachte om mee te werken heeft het onderzoek echt gehinderd.”

Alle mogelijkheden binnen het Britse justitionele systeem zijn uitgeput, zegt een woordvoerder van de politie van Hampshire. “We moeten ons nu wenden tot het Amerikaanse ministerie van Justitie.”

De politie roept getuigen en vrienden van Lucy om in afwachting van een uitspraak in hun geheugen te graven en na te denken over de laatste momenten van het slachtoffer.