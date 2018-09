Lol bij de Italianen: ploegmaat jaagt Balotelli de stuipen op het lijf

Voetballers zullen altijd kleine kinderen blijven. Vraag maar aan Mario Balotelli, vermoedelijk met voorsprong het kleinste kind onder de voetbalvedettes. Maar de rijzige Italiaan werd deze keer zelf het slachtoffer van een flinke portie voetbalhumor.

Mario Balotelli bevindt zich momenteel bij de Italiaanse nationale ploeg ter voorbereiding van twee wedstrijden in het kader van de Nations League: vrijdag thuis tegen Polen en maandag op bezoek bij Portugal. Op een via twitter verspreide video is te zien hoe Balotelli de kamer van ploegmaat Criscito binnenstapt. De spits van Nice drentelt wat nonchalant heen en weer en besluit om de gordijnen open te trekken.

Insigne up to no good



Wat hij niet weet is dat Lorenzo Insigne zich achter het gordijn heeft verstopt. Net op het moment dat Balotelli het gordijn wil opentrekken, doet Insigne wat hij bij Napoli wekelijks op het veld doet: als een duiveltje uit een doos opduiken. Balotelli is een hartverzakking nabij, zijn smart phone springt ternauwernood net niet uit zijn handen maar hij ziet er al snel de humor van in. En Criscito, die doet het bijna in zijn broek van het lachen. Ze zullen nooit veranderen, die voetballers.