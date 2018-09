Ontwikkelingshulp, kolonisering, een zegen of alle drie? Het nieuwe Afrika ismade in China

Zelfs naar Chinese normen is het veel: de Volksrepubliek maakt zowat 55 miljard euro extra investeringsgeld vrij voor projecten in Afrika. Daarmee verdriedubbelt het land zijn gemiddelde geldstroom van de voorbije vijftien jaar. In China wordt het ontwikkelingshulp genoemd, buiten China een nieuwe vorm van kolonisering. Veel Afrikanen vinden het dan weer een zegen. Het is van alle drie een beetje. Maar het getuigt vooral van een strategie die China veel winst opbrengt.