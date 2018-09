Politie weet wie achter gifaanval Skripal zit: “Genoeg bewijs om twee Russen aan te klagen”

De Britse politie heeft na maanden onderzoek twee mannen kunnen identificeren die achter de gifaanval op voormalig spion Sergei Skripal zaten. Het gaat om twee Russen.

Er zijn volgens Scotland Yard genoeg bewijzen om Alexander Petrov en Ruslan Boshirov aan te klagen voor de gifaanval in Salisbury in maart van dit jaar. Zo werden er onder andere sporen van novitsjok gevonden in de hotelkamer in Londen waar Petrov en Boshirov verbleven. Of hun namen ook echt zijn of dat het om valse namen gaat, is nog niet duidelijk.

De twee, allebei veertigers, zijn afkomstig uit Rusland en reisden ook met een Russisch paspoort in het Verenigd Koninkrijk en waren een aantal dagen voor het incident toegekomen in het Verenigd Koninkrijk. op 4 maart, daags na de vergiftiging, zijn ze weer richting Rusland vertrokken.

Foto: AFP

Poging tot moord

De aanklachten tegen de twee zouden onder andere poging tot moord, het gebruik en bezit van novitsjok, samenzwering en het toebrengen van slagen en verwondingen inhouden. Het gaat daarbij bovendien niet alleen over poging tot moord op Sergei en Joelia Skripal, maar ook over poging tot moord op Nick Bailey, een politieagent.

Uitlevering?

De twee zijn intussen al lang weer in Rusland. Het VK gaat niet om hun uitlevering vragen. “De Russische wet laat uitlevering van eigen burgers naar andere landen niet toe”, klinkt het. “Moest dit veranderen, dan zullen we wel vragen om uitlevering.” Sowieso wordt er een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Als ze naar Europese landen reizen waar dat aanhoudingsbevel van toepassing is, zullen ze dus worden gearresteerd en dan wel uitgeleverd worden aan het VK.

Bij de gifaanval in maart raakten voormalig spion Sergei Skripal (66)en zijn dochter besmet met het dodelijke novitsjok. Skripal en zijn dochter Joelia (33) werden toen in Salisbury bewusteloos op een bank aangetroffen. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen. De overlevingskansen voor de twee waren klein, maar uiteindelijk konden zowel Sergej als Joelia het ziekenhuis na weken verlaten.

Skripal was ooit de topman van de Russische militaire geheime dienst GRU en werd in Rusland veroordeeld als Brits spion, en in 2010 vrijgelaten bij een gevangenenruil. De vergiftiging van Skripal en zijn dochter leidde in het voorjaar tot een zware diplomatieke crisis tussen Rusland en het westen.

Gif in flesje parfum

Begin juli raakten opnieuw twee mensen, Dawn en Charlie, besmet, in de buurt van Salisbury. Het zenuwgas zat wellicht in een flesje parfum dat de man op de grond had gevonden en aan zijn vriendin had gegeven. De vrouw overleed door het zenuwgas.

