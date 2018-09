Ex-prof UGent riskeert 12.000 euro boete voor seksueel overschrijdend gedrag

Gent - Een ex-prof en departementshoofd van de Universiteit Gent heeft zich woensdag voor de rechtbank moeten verantwoorden vermeende feiten van seksueel overschrijdend gedrag. Vier vrouwen – die een lagere functie hadden dan de man – dienden klacht in tegen hem. Hijzelf spreekt van een complot om hem buiten te krijgen.

De man zelf werkt intussen al enkele jaren niet meer voor de Universiteit Gent. Hij was er jarenlang actief als prof en als departementshoofd in het Universitair Ziekenhuis en was ook promotor van verscheidene doctoraatsstudenten. Tussen 2010 en 2014 zou hij bij vier verschillende vrouwen de grenzen van het toelaatbare afgetast hebben, waarna in 2014 een klacht volgde van een van hen bij Idewe, een dienst voor bescherming op de werkvloer.

Ongewenste aanrakingen

De dienst onderzocht de klacht van de vrouw en hoorde ook andere vrouwen, die met gelijkaardige verhalen kwamen. Uiteindelijk volgde een strafklacht voor grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de vier vrouwen tussen 2010 en 2014. De vier vrouwen werkten op de dienst waar de man de leiding had, of waren doctoraatsstudenten die hij begeleidde. De prof zou losse handjes gehad hebben, vrouwen op zijn schoot getrokken hebben.

“Het begon altijd professioneel, maar na een tijdje volgden de schunnige opmerkingen en ongewenste aanrakingen”, klonk het in de rechtbank. Een van de vrouwen ging een relatie aan met de man, “maar ze kon niet anders”, aldus haar advocaat. “De aanzet werd al gegeven tijdens het sollicitatiegesprek met mijn cliënte. Ze vreesde voor haar job als ze niet op zijn avances inging."

Het Arbeidsauditoraat acht de feiten bewezen en vraagt een boete van 12.000 euro voor de man. “De slachtoffers werden aangetast in hun rechten op welzijn op het werk”, klonk het.

Complot

De man zelf spreekt van een complot. “De aantijgingen zijn onterecht. Ik moet me al meer dan vier jaar verantwoorden voor feiten die ik niet gepleegd heb”, aldus de man. “Ik ben geen monster.” Volgens hem hebben de vier vrouwen hun verhaal gaandeweg aangedikt met allerlei zaken die niet kloppen. “Ik heb een klacht ingediend wegens later en eerroof. Dit was een georkestreerde operatie. Ik moest eruit.”