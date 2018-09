Cybercriminelen gebruiken nu ook ‘betrouwbare’ domeinnamen als .be: “Slim van hen”

Het is niet omdat een website .be als domeinnaam heeft, dat je hem blindelings mag vertrouwen. Cybercriminelen maken er vaak gebruik van om slachtoffers alsnog in de val te lokken, aldus De Tijd.

De jongste jaren gebruiken criminelen steeds vaker phishingmails om via het internet slachtoffers te maken. Wie in zo’n mail op een link klikt of een bijlage opent, loopt het risico dat zijn of haar computer besmet raakt met een virus of dat wachtwoorden en gegevens in verkeerde handen belanden.

Net om die reden werd het Centrum voor Cybersecurity België opgericht. Mensen die phishingmails krijgen, kunnen die doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. Daar worden ze in de database van het EU Phishing Iniative opgenomen, waardoor de link niet meer geopend kan worden in webbrowsers Google Chrome, Firefox, Safari en Internet Explorer.

.be

Cybercriminelen maken voor die websites steeds vaker gebruik van websites met domeinnaam .be. “We hebben dit jaar 42 verdachte website geteld met een Belgische domeinnaam”, zegt Katrien Eggers, woordvoerster van het Centrum voor Cybersecurity, in De Tijd. “Dat is slim van hen. Mensen zijn wellicht iets minder wantrouwig als ze een .be-domein zien dan bij een onbekend domein.”

De waarschuwing is duidelijk: wees waakzaam met de mails die je krijgt en klik niet zomaar op alle links die erin staan. Lees hier enkele tips van het Centrum voor Cybersecurity om valse mails te herkennen.

434.921 verdachte e-mails werden van november 2017 tot en met juni 2018 doorgestuurd naar het meldpunt van het Centrum. 249.682 daarvan bevatten een vervalste url, zo bleek na onderzoek.