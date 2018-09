Firenze beboet voortaan toeristen die op straat eten

Toeristen in Firenze letten maar beter op wanneer ze onderweg een snack willen eten. Op enkele plaatsen in de Italiaanse stad kan hen dat een boete van minstens 150 euro opleveren.

Firenze wil zijn toeristen opvoeden. De Italiaanse stad heeft een campagne gelanceerd die oproept tot meer respect voor de stad. Maar het blijft niet bij een vrijblijvende oproep, er kunnen voortaan ook boetes worden uitgedeeld aan toeristen die op straat een snelle snack naar binnenwerken.

De stad telt immers heel wat winkeltjes waar je lekkernijen kunt kopen, maar inwoners zijn het beu dat toeristen eens ze de winkel buiten stappen vaak gaan neerzitten op het voetpad of erger nog, op dorpels van woningen, kerken of andere monumenten. Onrespectvol, klinkt het.

De maatregel wordt enkel toegepast op vier drukke straten in het historische centrum: Via de’Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano en Via della Ninna. ’s Morgens hoeft u zich geen zorgen te maken, en ook een ijsje in de namiddag zal u geen boete opleveren. De maatregel geldt enkel tussen 12.00 en 15.00 uur ’s middags, en tussen 18.00 en 22.00 uur ’s avonds.

De boetes variëren tussen 150 en 500 euro. Na vier maanden wordt de maatregel geëvalueerd.