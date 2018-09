Belgische beloften staan voor cruciale week: “We weten wat ons te doen staat”

De nationale beloften van Johan Walem maken zich op voor een cruciale week met het oog op kwalificatie voor het EK 2019. “We hebben al mooie dingen laten zien, maar we weten wat ons te doen staat”, verklaarde Dodi Lukebakio woensdag in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

De jonge Duivels spelen vrijdag (18u) een uitduel tegen Malta. Op 11 september volgt in Boedapest de confrontatie met Hongarije. De troepen van Johan Walem kunnen zich geen misstap veroorloven. Na zeven wedstrijden staan de Belgische beloften met 17/21 samen met Zweden (ook 17/21) aan de leiding in kwalificatiegroep 6. Malta (laatste met 0/21) en Hongarije (derde met 11/21) zijn al uitgeschakeld.

“We hebben alle kaarten in handen om met deze generatie indruk te maken. We wachten daarop sinds 2008 (met een vierde plaats op de Olympische Spelen in Peking, nvdr.)”, aldus Lukebakio, die dit seizoen aantreedt voor Fortuna Düsseldorf. “De wedstrijden die eraan komen, zijn heel belangrijk. We mogen het niet te licht opnemen, er zijn te veel voorbeelden uit het verleden die aantonen dat alle wedstrijden cruciaal zijn. Het worden twee lastige verplaatsingen, maar het team is goed voorbereid.”

Foto: Photo News

Alexis Saelemaekers, nieuw bij de beloftenselectie, looft de kwaliteit van de groep. “Het gaat er erg familiaal aan toe, er is geen enkele barrière. Iedereen praat met iedereen, we lachen veel. Dat vergemakkelijkt de integratie”, legde de rechtsachter van RSC Anderlecht uit.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino, dat als kwalificatietornooi voor de Olympische Spelen in Tokio geldt.

Na de partijen tegen Malta en Hongarije wacht de jonge Duivels op 16 oktober het mogelijk beslissende duel op de laatste speeldag, in en tegen Zweden. Vorig jaar hielden de Zweden in Leuven het team van Walem op 1-1.