Mont Blanc wordt te druk: nog maar 214 klimmers per dag mogen de berg op

Het wordt te druk op de Mont Blanc. De burgemeester van Saint-Gervais-les-Bains neemt daarom maatregelen: voortaan mogen elke dag nog maar 214 klimmers de berg op. “Een moeilijke beslissing”, zegt Jean-Marc Peillex. “Maar het is nodig.”

De voorbije zomer probeerden elke dag tot 400 mensen om de Mont Blanc, de hoogste berg van West-Europa, te beklimmen. Dat zijn er te veel, zeker als je weet dat veel toeristen quasi zonder voorbereiding aan de beklimming beginnen.

Volgens Peillex leidt dat tot excessen. Omdat de klimmers met zoveel zijn, groeit al snel frustratie tussen hen. De lijst met recente incidenten telt onder meer een berggids die klappen kreeg van een groep Oost-Europeanen, een andere gids die te maken kreeg met agressieve Spanjaarden en nog een gids die beledigd werd. Het voorbije weekend wilde een groep Letten nog een mast van 10 meter meenemen om de vlag te hijsen bovenop de berg. Onder meer door het gebrek aan voorbereiding bij de klimmers en de lawines als gevolg van de hoge temperaturen in de zomer vielen er het voorbije jaar 16 dodelijke slachtoffers.

De lokale overheid neemt daarom maatregelen. Nog slechts 214 klimmers mogen per dag de berg op. “Het is een moeilijke beslissing”, zegt Peillex in The Guardian. “Maar wel een goede. De beklimming van de Mont Blanc is niet te vergelijken met een andere klim. Je moet echt voorbereid zijn.”

Om de berg op te mogen, is voortaan een officieel toegangsbewijs nodig. De hutten op de berg waar mensen verblijven, moeten van tevoren gereserveerd worden. De bergpolitie die opgericht wordt moet overtreders beboeten.