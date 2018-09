Westerlo nieuwe leider in 1B na thuiszege tegen Tubeke

Westerlo is de nieuwe leider in de Proximus League. De Kemphanen springen dankzij een 2-1-zege tegen Tubeke over Lommel United naar de eerste plaats. Lukas Van Eenoo en Kurt Abrahams zorgden met twee heerlijke doelpunten voor de derde zege van het seizoen.

Na het gelijkspel van Lommel United tegen OHL kon Westerlo zaterdagavond de nieuwe leider worden in de Proximus League, maar dan moest er wel gewonnen worden tegen Tubeke. Dat was in eigen huis al van 25 oktober 2008 geleden.

De eerste helft was weinig hoopvol. Westerlo had wel veel balbezit, maar botste op een rode muur en slaagde er niet in om één kans te creëren. Aan de overzijde toonde Tubeke zich wel een paar keer gevaarlijk. Bueno kopte de beste kans nipt naast.

Kansloos

Een heerlijke vrije trap van Van Eenoo deed de wedstrijd na de pauze dan toch openbreken. De West-Vlaming krulde het leer met veel gevoel over de muur in het hoekje. Défourny was kansloos.

Westerlo begon plots beter te voetballen en Abrahams - ruim een uur lang in de tang van de bezoekende verdedigers - vond nu wel de ruimte. De Zuid-Afrikaan, die ook al aan de basis lag van de vrije trap bij de 1-0, speelde zichzelf mooi vrij en plaatste met een knap afstandsschot de 2-0 in de verste hoek. Défourny had opnieuw geen kans.

Spannende slotfase

Boeken dicht, zo leek het. Tubeke prbeerde, Westerlo controleerde. Op een moment dat niemand nog rekening hield met een spannend slot was het toch prijs. Henry devieerde een steekballetje van Rosenthal voorbij Van Langendonck: 2-1.

Nog een kwartier lang was het bibberen, ook al creëerden de bezoekers geen echte kans meer. Westerlo springt dankzij de derde zege van het seizoen over Lommel United naar de eerste plaats en strijden volgende week in eigen huis in een rechtstreeks duel met de Limburgers om de leidersplaats.