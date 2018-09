Koerden vragen vrijlating Öcalan: “Enige weg naar vrede met Turkije”

Het Koerdisch Instituut van Brussel heeft woensdag een persconferentie gehouden om in het kader van de wereldwijde campagne “Free Öcalan - The time has come” nogmaals de vrijlating van hun leider Abdullah Öcalan te vragen. Ze zien dit als de enige weg naar vrede tussen Turkije en de Koerden en eisen dat Europa afstand neemt van het beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan zit sinds 1999 opgesloten in de Imrali gevangenis, nadat hij ter dood veroordeeld werd. Sinds 2011 had Öcalan geen contact meer met zijn advocaat en sinds 2016 werd niets meer van hem gehoord of gezien. Die onmenselijke behandeling moet stoppen, vinden de Koerden. Ze eisen de vrijlating van Öcalan en een sterk signaal van Europa.

“Wanneer de omstandigheden van Öcalan in de gevangenis verbeterd worden, zal dat een grote stap zijn naar vrede, maar wanneer dat niet zo is, is het een provocatie voor oorlog. Öcalan is de sleutel naar vrede, daar is geen twijfel meer over mogelijk”, zegt Havin Guneser van het international initiatief “Freedom for Abdullah Öcalan - Peace in Kurdistan”.

Volgens de Koerdische gemeenschap is de internationale campagne voor de bevrijding van Öcalan de grootste sinds die voor de bevrijding van Mandela. Er werden hiervoor al meer dan 10 miljoen handtekeningen verzameld. Op de persconferentie werden de Koerden ook bijgestaan door vertegenwoordigers van minderheden uit het Spaanse Baskenland, het Italiaanse Napels en de Durham Miners uit Ierland.