KV Mechelen pakt nog punt bij Union na dolle slotfase met zware schermutseling tussen assistent-coaches

KV Mechelen heeft zondagnamiddag niet kunnen winnen tegen Union op speeldag 5 van de Proximus League. Het werd 2-2. Tainmont zorgde voor de 0-1 via een strafschop na een half uur, maar de thuisploeg maakte in het laatste kwartier twee goals. De slotfase werd ontsierd door een schermutseling waarbij Bijker en Tabekou (Tubeke) rood pakten en waarbij assistent-coach Vanderbiest en ook de T2 van Union naar binnen werden gestuurd. In de allerlaatste minuut maakte Malinwa alsnog de gelijkmaker via Engvall.

Volgens bronnen bij KV Mechelen wachtte de T2 van Union Fred Vanderbiest zelfs op in de spelerstunnel en zou de assistent-coach van Malinwa een elleboogslag in het gezicht hebben gekregen. Eerder was er ook sprake van Vanderbiest die aan de zijlijn een slag had uitgedeeld. "Als we die T2 van Union ooit nog op een wedstrijdblad zien dan snap ik het voetbal niet meer", reageerde KVM-coah Vrancken na afloop.

Later meer.