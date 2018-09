Ook persmedewerker van Witte Huis wil gooi doen naar ‘ultieme droomjob’ op Malediven

De respons op de vacature van boekenverkoper in een luxeresort op de Malediven is bijzonder groot. Bovendien hebben ook een aantal onverwachte kandidaten zich gemeld.

De vacature die resort Soneva Fushi gepubliceerd had, ging vorige week viraal. Het lijkt wel een droomjob voor wie van boeken houdt: werken in luxe én in de natuur, tussen de boeken, op een exotisch eiland. “Het loon is belachelijk laag, maar de extralegale voordelen zijn ongeëvenaard”, zei boekenexpert Philip Blackwell vorige week aan de Britse krant The Guardian daarover.

Soneva Fushi kreeg intussen duizenden sollicitatiebrieven. Opvallend: daar zat ook een sollicitatiebrief tussen van een lid van het persteam van het Witte Huis. Andere kandidaten zijn momenteel nog aan de slag als bioloog, surfer of dichter.

De sollicitatiebrieven kwamen uit meer dan 40 verschillende landen. De kandidaten waren tussen 18 en 83 jaar. “Ik denk dat mensen van achter hun bureau dromen van de zon, de zee, het strand, en dat ze dan plots een opportuniteit zien om langer dan een week op zo’n locatie te verblijven”, zegt Blackwell.

3 maanden

Uit de duizenden sollicitatiebrieven zullen Blackwell en zijn team uiteindelijk 15 kandidaten overhouden die op gesprek mogen komen. De beslissing over wie de job krijgt, valt deze maand nog.

De uiteindelijke uitverkorene mag de job 3 maanden houden. Daarna zal een nieuwe ‘boekverkoper op blote voeten’, het overnemen.

De boekenwinkel maakt deel uit van een nieuw experiment van Blackwell, ‘Ultimate Library’, waarbij leesmateriaal aangeboden wordt in hotels omdat het anders soms onmogelijk is om goede boeken te vinden op vakantie.