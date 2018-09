Eerste nederlaag voor Beerschot Wilrijk in 1B: weinig voetbal, amper kansen

Op de vijfde speeldag van de Proximus League heeft Beerschot Wilrijk met 2-1 verloren bij Roeselare. Joren Dom kopte al na een kwartier ongelukkig in eigen doel en halverwege de tweede helft verdubbelde Godwin de voorsprong. Noubissi maakte in de slotfase nog de 2-1,. Na drie gelijkspelen en winst vorige week is het de eerste nederlaag voor de Mannekes die vijfde zijn op vier punten van leider Westerlo.

Vorig weekend pakte Beerschot Wilrijk dan wel de eerste driepunter in competitieverband, toch wijzigde coach Stijn Vreven zijn elftal. Zo verscheen Gertjan De Mets voor het eerst aan de aftrap en moest Jorn Vancamp vrede nemen met een plaats op de bank. Hierdoor schoof Alex Maes naar de linkse flank.

Roeselare schoot agressief uit de startblokken, dwong balbezit af en drukte Beerschot Wilrijk op eigen helft. Toen de gasten toch een hoekschop afdwongen, werd die kort genomen. Gertjan De Mets leed centraal balverlies, waardoor Roeselare een gevaarlijke counter kon opzetten. Rajsel werd centraal vrijgespeeld voor doel, maar zijn poging werd in extremis afgestopt door Grisez. Een eerste hoekschop werd nog afgeweerd, maar toen Prychynenko onmiddellijk hierna vrij ongelukkig een tweede hoekschop weggaf, kon Roeselare de score openen via een eigen doelpunt van Joren Dom. In duel met Stijn De Smet kopte hij aan de tweede paal de bal voorbij Vanhamel.

Achtervolging

Er was net geen kwartier gespeeld en Beerschot Wilrijk moest al in de achtervolging. De ploeg knokte zich opnieuw in de wedstrijd, maar het voetbal werd er niet onmiddellijk beter op. Roeselare liet de bal nu meer aan de tegenstander, kroop terug op eigen helft en loerde op de counter. Beerschot Wilrijk deed weinig of niets met dat balbezit. Er zat veel te weinig vernuft en te veel slordigheden in het spel om Roeselare in de problemen te brengen. Kansen werden niet gecreëerd, zodat beide doelmannen niet op de proef werden gesteld. Voor de toeschouwers viel er niets te beleven.

Voor de enige opwinding zorgde Tom Van Hyfte die rechts op het middenveld een bal recupereerde en Brogno meteen diep stuurde. Deze profiteerde niet van de halve kans. In plaats van de bal terug te leggen, verkoos hij om zelf te schieten. Een poging waarmee doelman Biebauw niet de minste problemen had. Zo kabbelde de wedstrijd rustig verder naar het einde van een ondermaatse eerste helft. Iedereen snakte naar het rustsignaal van de scheidsrechter in de hoop op een betere tweede helft.

Messoudi

Iedereen verwachtte dat coach Vreven zou ingrijpen tijdens de rust en dat deed hij ook. Brogno en Vanzeir werden gewisseld voor Messoudi en Okotie. Hierdoor schoof Hoffer naar de rechtse flank en Messoudi, die sneller dan iedereen verwachtte zijn competitiedebuut mocht maken, nam de linkse flank voor zijn rekening. Maes werd centraal tweede spits achter Okotie. Ook Roeselare voerde een wissel door. Dufour mocht Van Acker komen vervangen. Dat alles zorgde toch voor een beetje meer vuur tijdens de aanvangsfase van de tweede helft. Het was toch de thuisploeg die voor de eerste dreiging zorgde. Een scherp getrapte vrijschop van Camargo ging voorbij de verste paal over de doellijn. Ook een voorzet van Semedo kon niet in doel verlengd worden. Hierna was het tijd voor de eerste degelijke aanval van Beerschot Wilrijk. Messoudi opende op Grisez. Zijn voorzet vond Messoudi voor doel, maar zijn kopbal miste de juiste richting. Aan de overzijde haalde Rajsel verrassend hard uit, maar doelman Vanhamel redde de met de vuisten.

Tweede spits

Beerschot Wilrijk begon eindelijk iets beter te voetballen, maar aan kansen kwam men niet. Het was integendeel Roeselare dat de voorsprong verdubbelde na hoekschop. Doelman Vanhamel leek in eerste instantie nog voor redding te zorgen, maar het was uiteindelijk Godwin die na een geharrewar voor doel de bal over de doellijn kreeg.

Opnieuw greep coach Vreven in. alles werd nu op de aanval gezet. Verdedigende middenvelder Gertjan De Mets moest de plaats ruimen voor Noubissi, een bijkomende tweede spits. Alex Maes mocht meteen zijn derde positie van de namiddag spelen, centraal op het middenveld naast Van Hyfte. Dat resulteerde in kopbalpoging van Dom, waarmee doelman Biebauw alle moeite had om hem uit zijn doelvlak te ranselen.

Ondertussen verstreken de minuten in het voordeel van de thuisploeg, die ook nog twee wissels doorvoerde.

Met nog vijf minuten te spelen lukte Noubissi uit het niets de aansluitingstreffer. Jimmy Hoffer vocht een duel uit op de rand van het strafschopgebied, waardoor de bal voor de voet van Noubissi viel. Die twijfelde niet en schoot laag in de hoek voorbij Biebauw. Zo kregen de toeschouwers onverhoopt toch nog een spannend slot. Verder dan een lage pegel van Van Hyfte pal op Biebauw kwam Beerschot Wilrijk niet.