Fellaini, Benteke en Mignolet haken definitief af voor wedstrijden in Schotland en IJsland

De blessures van Marouane Fellaini, Christian Benteke en Simon Mignolet zijn van die aard dat ze vrijdag in Schotland niet van de partij kunnen zijn. Ook voor de wedstrijd in en tegen IJsland kan de bondscoach niet op hen rekenen. Er zijn geen vervangers opgeroepen.

De bond liet via twitter weten dat het drietal definitief afhaakt voor de volgende twee interlands. Als gevolg hiervan blijft doelman Davy Roef bij de selectie van bondscoach Roberto Martinez. Benteke sukkelt met de knie, Fellaini heeft rugproblemen en Mignolet heeft last aan de hand. De blessure van Mignolet is niet al te ernstig, alle drie de spelers keren terug naar hun club waar ze verder zullen worden behandeld.