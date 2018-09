Russische gouverneur onder vuur nadat video opdook waarin hij beer in winterslaap neerschiet

Sergey Levtsjenko, de gouverneur van de Russische regio Irkoetsk, is in het oog van een mediastorm terechtgekomen. De aanleiding is een filmpje dat sinds maandag de ronde doet op YouTube. De beelden laten zien hoe de 64-jarige man een beer neerschiet met zijn verjaardagsgeschenk: een jachtgeweer.

De beelden dateren al van november 2016, maar ze zijn pas deze week aan de oppervlakte gekomen. De politicus leek zich in ieder geval flink te amuseren op de video. Samen met enkele mannen ging hij op pad in de bossen van Irkoetsk om zijn gloednieuwe jachtgeweer, een cadeau voor zijn verjaardag, eens te gebruiken.

Het was een bruine beer die het met zijn leven moest bekopen. Terwijl het dier nog zijn winterslaap hield, aarzelde Levtsjenko niet om de trekker over te halen. “Vuur op zijn kop”, klonk het zelfs bij een vriend van de gouverneur. Niet veel later kon hij met de hulp van de andere jagers zijn ‘trofee’ uit een hol trekken.

Klachten

Er volgden al snel veel geschokte reacties op sociale media. Kijkers schilderden de gouverneur af als “dierenfolteraar”, “beest” en zelfs een “moordenaar”. De autoriteiten onderzoeken momenteel de beelden om na te gaan of de Rus al dan niet de wet overtrad. Over het algemeen is het in Rusland illegaal om in die periode te jagen op beren. Overtreders riskeren tot vijf jaar gevangenisstraf.

Volgens Irina Alashkevich, de woordvoerder van Levtsjenko, had de politicus echter een vergunning om te jagen in het gebied. “De jacht werd voorafgegaan door verschillende oproepen van lokale inwoners die klachten hadden over de beer”, klonk het. Ook Nikolai Tereshchenko, een van de jagers die de gouverneur vergezelde, kwam met een soortgelijke verklaring. “Om slachtoffers te vermijden, hebben we dit gedaan. De hond heeft zijn vervolgens zijn geurspoor gevolgd en het dier naar zijn hol gedreven.”