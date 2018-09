Deense uitvinder Peter Madsen probeert in beroep levenslang te voorkomen voor moord op journaliste

In het proces in beroep tegen de Deense uitvinder Peter Madsen heeft zijn advocate woensdag een mildere straf dan levenslang bepleit.

In april kreeg de 47-jarige duikbootbouwer levenslang voor moord op de dertigjarige journaliste Kim Wall in zijn duikboot in augustus 2007. In Denemarken komt levenslang in de praktijk gemiddeld op vijftien jaar te staan.

Waar hij eerst had volgehouden dat hij haar niet heeft vermoord, maar haar na een ongeval aan boord, met de verstikkingsdood als gevolg, in stukken had gesneden en in zee had gegooid, betwist hij nu niet meer de Zweedse vrouw te hebben gedood.

Het proces in beroep handelt aldus alleen om de strafmaat. Openbaar aanklager Kristian Kirk eiste het behoud van de straf. Meester Betina Hald Engmark drong voor haar cliënt op een mildere straf aan.

Het verdict valt op 14 september.