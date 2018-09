Gitarist Slash van Guns N’ Roses na miljoenendeal weer vrijgezel

Brussel - Saul Hudson is weer vrijgezel. Maar als gitarist Slash van de Amerikaanse hardrockband Guns N’ Roses moet hij daarvoor wel diep in de buidel tasten, zo heeft de celebritieswebsite TMZ.com gemeld.

Slash (53) is dinsdag gescheiden van zijn tweede vrouw, Perla Ferrar, van wie hij reeds gescheiden leefde. Het paar had elkaar het ja-woord gegeven in oktober 2001.

De gitarist was met Ferrar tot een regeling gekomen, die TMZ.com kon inkijken.

Slash betaalt Perla 6,6 miljoen dollar. Ze strijkt maandelijks ook 100.000 dollar onderhoudsgeld op, plus 39.000 dollar onderhoudsgeld voor de twee kinderen.

De snarenplukker mag al zijn gitaren houden en de rechten op zijn muzikale composities. Plus de verdere inkomsten hieruit.

Hij krijgt een Ford F-150 uit 2011 en het huis van het vroegere stel in Beverly Hills.

Ferrar verwerft dan weer een woning in Los Angeles en drie auto’s.

Zij krijgt het primaire hoederecht terwijl elke zoon twintig jaar lang 0,9 procent van het inkomen van Slash toekomt.

Slash was ook vijf jaar getrouwd met model en actrice Renée Suran.