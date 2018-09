Voormalig Rode Duivel Jan Ceulemans voor N-VA naar de gemeenteraadsverkiezingen

Westerlo - Voormalig Rode Duivel Jan Ceulemans zal bij de gemeenteraadsverkiezingen opkomen voor N-VA in Westerlo, waar hij woont. Daar krijgt hij de 26e plaats op de lijst.

“Het klopt dat ik op kom voor N-VA”, zegt Ceulemans ons. “Een aantal maten heeft mij dat gevraagd. Ik heb er lang over nagedacht en ik zie dat wel zitten. Vroeger, toen ik bij Brugge zat, hebben ze mij dat ook al eens gevraagd, maar toen had ik daar geen tijd voor. Nu dus wel.”

Herman Wijnants, N-VA-schepen in Westerlo, is blij met de komst van Jan Ceulemans. “Jan en ik kennen elkaar al lang en we hebben het daar wel eens over gehad”, zegt Wijnants, N-VA-schepen. “We halen hem dus ook heel graag aan boord.”

Net geen lijstduwer

Ceulemans heeft de voorlaatste plaats gekregen op de lijst, de 26e plaats. “Net geen lijstduwer dus. Aan een functie denk ik nog niet. Dat zal pas blijken na de verkiezingen.” Wijnants zelf is lijstduwer op plaats 27.

Ceulemans zal in de aanloop naar de verkiezingen niet van deur tot deur gaan. “Deuren afgaan en aanbellen zal ik niet doen. Ik denk niet dat dat nodig is.”

Trainer bij Westerlo

Wijnants is voorzitter van voetbalclub KVC Westerlo, de club waar Jan ‘Caje’ Ceulemans van 1999 tot 2005 en van 2007 tot 2012 ook trainer van is geweest.

De voormalige voetbaltrainer en voetballer is een van de succesvolste spelers uit de geschiedenis van de Belgische nationale ploeg. Hij speelde meer dan 95 wedstrijden voor de Rode Duivels en was ook jaren aanvoerder van de ploeg. Jarenlang, van 1978 tot 1991, was hij ook een van de sterkhouders bij Club Brugge. Hij won ook 3 keer de Gouden Schoen.