Radiopresentatrice wou nog cadeautjes inpakken voor zoontje, maar sterft 2 dagen nadat kanker ongeneeslijk bleek

BBC-presentatrice Rachael Bland is woensdagochtend overleden. Dat meldt haar echtgenoot Steven op Twitter. De 40-jarige Britse had maandag nog maar net het nieuws van haar ongeneeslijke kanker gedeeld met de wereld. Het boek dat ze wou schrijven en de cadeautjes die ze wou inpakken voor haar driejarig zoontje zijn niet afgeraakt.

De Britten kennen haar als de stem van BBC 5 Live, maar haar familie kent Rachael Bland als een toegewijde mama en een sterke vrouw. Sinds april 2016 moet ze immers al vechten tegen borstkanker, een strijd die heel wat ups en downs heeft gekend, maar de ziekte heeft toch de overhand gekregen.

“Onze knappe, dappere Rachael is vanochtend overleden in het bijzijn van haar familie. We zijn kapot van verdriet, maar ik weet dat ze zou willen dat ik iedereen bedank die naar haar verhaal heeft geluisterd of haar berichten vol steun heeft gestuurd. Jullie zullen nooit weten hoeveel dat voor haar betekend heeft,” schrijft Steven op Twitter.

Niet genoeg tijd

De laatste dagen vertelde Rachael Blend via een blogpost hoe ze in allerijl nog een boek wou schrijven en cadeautjes aan het inpakken was voor haar zoontje. De tijd daarvoor bleek nu te kort, al heeft ze een groot deel van haar wensen nog wel kunnen uitvoeren.

Foto: Photo News

Een collectie van handgeschreven notaboekjes, parfumeflesjes, haar favoriete persoonlijke items: de radiopresentatrice pakte het allemaal in als geschenken voor haar driejarig kind. “Ik wil dat mijn jongen als hij opgroeit weet hoe mama schreef, naar wat ze kon ruiken, hoe ze klonk, ook al ben ik er zelf niet meer. Het erge is, omdat zij zo jong is, dat hij me misschien niet herinnert. En ik wil dat hij dat wel doet, al is het dan op een andere manier. Ik hoop dat de boeken, cadeaus en briefjes mijn liefde voor hem kunnen tonen, voor de rest van zijn leven. Zo kan hij er zeker van zijn hoeveel ik van hem hou”, schreef ze.

Dat niet alleen, de liefhebbende moeder wou zo graag haar zoon zien opgroeien en hem nog mee opvoeden zoals ze dat zelf voor ogen had. Maar haar echtgenoot Steve wil ze daar niet mee belasten, want de uren die ze nog samen hebben zijn schaars. Daarom maakte ze een WhatsApp-groep aan met zijn zus waarin ze alle informatie deelde: van hoe ze Freddie zijn haar nooit tekort mogen knippen, en dat ze hem altijd moeten vragen op welke school hij zelf zou willen zitten. Voor haar waren deze kleine dingen voor haar geliefden, de beste tijdsbesteding.