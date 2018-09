Nederlandse minister zwaar onder vuur genomen in parlement: “Mijn uitspraken spijten me”

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok is woensdagnamiddag stevig onder vuur genomen in het Nederlandse parlement, na enkele ongelukkige uitspraken over Suriname en de multiculturele samenleving van afgelopen zomer. “Mijn uitspraken spijten me. De woorden die ik al heb teruggenomen, meende ik niet.” Blok vindt wel dat hij nog aan kan blijven als minister, zei hij.

De Tweede Kamer riep Blok op het matje nadat hij een tweetal maanden geleden op een bijeenkomst voor Nederlandse medewerkers van internationale organisaties had gezegd dat hij “geen voorbeeld kent van een multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband bestaat.” Een uitspraak over Suriname, dat hij een “failed state” noemde, werd hem evenmin in dank afgenomen.

De linkse oppositie - de sociaamdemocratische PvdA en GroenLinks - wilde meer uitleg van de minister, en vroeg zich af of “hij nog serieus wordt genomen in het buitenland”.

De minister nam daarop zijn woorden terug, en verklaarde ook dat het hem speet. “Mijn uitspraken spijten me. De woorden die ik al heb teruggenomen, meende ik niet.” De uitspraken hebben echter geen gevolg voor zijn geloofwaardigheid als buitenlandminister, zei hij. “De contacten met buitenlandse collega’s zijn gewoon doorgegaan en mijn agenda zit alweer bomvol.”

Blok bood in juli per brief al zijn excuses aan aan de landen die hij met zijn uitspraken had geschoffeerd. Alleen Suriname aanvaardde die excuses nog niet, “maar met dat land was de relatie daarvoor ook al niet goed”, aldus Blok. Premier Mark Rutte had eerder al gezegd dat Blok kan aanblijven als minister.