Asia Argento, één van de luidste stemmen van de #MeToo-beweging, verwijderd uit Italiaanse ‘X Factor’

De Italiaanse actrice Asia Argento, die als één van de eerste en luidste stemmen van de #MeToo beweging zelf in opspraak is gekomen, is verwijderd uit de volgende Italiaanse afleveringen van de talentenjacht ‘X Factor’.

In een tweet van de organisatoren van ‘X Factor’ luidde het woensdag dat zij “in samenspraak” met Argento hadden beslist een “einde te maken aan onze samenwerking om de deelnemers (aan de wedstrijd) te beschermen tegen een zaak waarmee zij en het programma geen uitstaans hebben, en die de aandacht zou afleiden”.

De 42-jarige Argento zal nog wel in de opgenomen afleveringen te zien zijn. Maar in de latere live-uitzendingen zal een nog aan te duiden jurylid haar vervangen.

De actrice was een van de eerste vrouwen die het voormalige Hollywoodkopstuk Harvey Weinstein van seksueel misbruik beschuldigden, en werd een van de voortrekkers van de #MeToo-beweging.

Zelf in opspraak

Vorige week berichtte de krant New York Times dat zij zelf collega-acteur Jimmy Bennett 380.000 dollar had betaald om het stilzwijgen te bewaren over een seksuele aanranding vijf jaar geleden in een hotelkamer toen hij zeventien jaar, wettelijk minderjarig in Californië, was.

Argento betwistte daarop dat er sprake was van seks. Bennett kreeg geld om hem door “ernstige economische problemen” te helpen, zei ze.

