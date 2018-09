Luchtbeelden tonen enorme ravage na doortocht tyfoon in Japan Video: Reuters

Het aantal doden na de doortocht van tyfoon Jebi in het westen van Japan is inmiddels gestegen naar elf. Dat meldde de Japanse regering. Miljoenen gezinnen hebben sinds woensdag geen elektriciteit meer door de tyfoon, die intussen wordt gezien als de zwaarste die het land in 25 jaar gekend heeft.

Luchtbeelden tonen hoe enorm de schade is na de doortocht van Jebi. Daken werden van huizen gerukt, voertuigen kantelden om en straten kwamen helemaal blank te staan. Ook het Kansai International Airport ontsnapte er niet aan. Zo laten de helikopterbeelden zien hoe de luchthaven in Izumisano volledig onder water staat. Volgens lokale media zou het enkele dagen tot een week duren vooraleer de luchthaven weer opengaat.

Verder kwam onder meer ook een zware tanker flink in de problemen. Het vaartuig crashte door de hevige windstoten tegen de zijkant van een brug die Kansai International Airport verbindt met het vasteland. Ongeveer 3.000 toeristen waren gestrand, maar werden vervolgens met een boot en een bus vervoerd naar een lokaal treinstation of luchthaven. Intussen is ook de boot uit de brug verwijderd. Eén passagier raakte bij het incident lichtgewond.

Tropische storm

Vooralsnog is er sprake van elf doden. Woensdagochtend kondigde regeringswoordvoerder Yoshihide Suga aan dat er ook 300 gewonden vielen, maar dat cijfer werd later die dag nog verdubbeld. “De regering zal alles blijven doen om de problemen met de grootste urgentie aan te pakken”, klonk het tijdens een persconferentie.

De tyfoon is een zoveelste geval van extreme weersomstandigheden in het land. Deze zomer kreeg Japan ook al te maken met een verschroeiende hittegolf en hevige stortregens. Daarbij kwamen toen meer dan 200 mensen om het leven. Jebi is intussen afgezwakt tot een tropische storm en zet momenteel koers richting het noorden van Japan.