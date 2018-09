Stoppen slaan door bij twintiger uit Kortrijk nadat vriendin akkoord gaat met seksfantasie: “Ze is nog steeds doodsbang”

Kortrijk - Een twintiger uit Kortrijk riskeert een celstraf van achttien maanden voor het verspreiden van een naaktfoto van zijn ex. Daarnaast moest de man zich ook verantwoorden voor partnergeweld.

“Mijn cliënte is het slachtoffer geworden van perverse seksuele toestanden waar de beklaagde haar toe heeft aangezet. Ze is nog steeds doodsbang van haar ex”, zo meent de advocaat van de verdediging.

Haar toenmalige vriend vroeg haar om een seksuele fantasie van hem uit te voeren, namelijk seks hebben met een andere man waar hij bij was. Enkele camera’s in de slaapkamer zouden de vrijpartij filmen. Maar toen het zover was, sloegen de stoppen door bij de beklaagde.

Wurggreep

Hij gooide de andere man buiten en ging daarna zijn toenmalige vriendin te lijf. De twintiger nam de vrouw in een wurggreep en sloeg en schopte haar. Hij maakte ook een screenshot van de beelden van zijn naakte vriendin, die hij daarna verstuurde naar enkele kennissen van het slachtoffer.

De beklaagde verklaarde eerder echter dat hij niet op de hoogte was van de afspraak en daarom door het lint ging. Hij was zelf niet aanwezig in de rechtbank. De verdediging vroeg de rechtbank om een deskundige aan te stellen om de schade voor het slachtoffer te kunnen inschatten. Het vonnis volgt op 3 oktober.