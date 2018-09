Kroos kritisch voor Duits ploegmaat Sané: “Soms lijkt het hem niet uit te maken of hij wint of verliest”

In Duitsland hopen ze op de nog maar 22-jarige Leroy Sané om hun nationale team nieuw leven in te blazen na de WK-flop, maar routinier Toni Kroos liet zich woensdagmiddag behoorlijk laatdunkend uit over het talent. “Soms geeft hij de indruk dat het hem niet uitmaakt of hij wint of verliest”, zei de middenvelder van Real Madrid.

In Duitsland is Leroy Sané één van dé gespreksonderwerpen na het zo rampzalig verlopen WK. De ster van Manchester City werd verrassend niet opgeroepen voor de wereldbeker in Rusland en veel Duitsers hopen dat het 22-jarige talent hen weer op het rechte pad kan krijgen.

Dus kreeg routinier Toni Kroos woensdagmiddag op zijn persconferentie ook flink wat vragen over Sané. En de man van Real Madrid hield zich niet in. Hij gaf aan dat de lichaamstaal van zijn ploegmaat bij Duitsland hem zorgen baart. “Hij (Sané, nvdr) geeft soms de indruk dat het hem niet uitmaakt of hij nu wint of verliest. Maar dat is zijn lichaamstaal: of het echt zo is, weet ik niet. Als de trainer het beste uit hem kan halen, kan hij voor ons een absoluut wapen zijn.”

Duitsland komt als eerste in actie in de vernieuwde UEFA Nations League en neemt het daar op donderdagavond meteen op tegen wereldkampioen Frankrijk. Meteen weer een stevige test, dus.