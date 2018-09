Politievakbond kondigt “harde stakingsacties” aan, ook brandweerlui en militairen zijn boos

De christelijke vakbond ACV Politie is van plan om een stakingsaanzegging in te dienen. Dat werd beslist na overleg op het ministerie van Binnenlandse Zaken over de afschaffing van het systeem dat agenten toeliet om ziektedagen op te sparen. Vandaag raakte ook bekend dat het systeem in kwestie eveneens voor brandweerlui en militairen wordt afgeschaft, ook zij zijn kwaad en dreigen met acties.

De politievakbonden zaten vandaag samen met minister Jambon (N-VA). Om het nijpende personeelstekort te bespreken, maar ook de plannen van de regering-Michel om het ziektesysteem voor federale ambtenaren aan te passen kwam ter sprake.

In juli besliste de regering namelijk dat het ziektekrediet van federale ambtenaren wordt afgeschaft. Nu kunnen vastbenoemde ambtenaren 21 ziektedagen per jaar opsparen voor later. Dat regime wil de regering vanaf 1 januari afschaffen.

“Harde stakingsacties”

“De vakbonden hebben gevraagd of er voor de politie geen uitzondering kon worden gemaakt, wegens de specifieke zaken die verbonden zijn aan ons beroep. Maar de minister wil daar niet van weten”, zegt secretaris Joery Dehaes van ACV Politie. “Dat is voor ons onaanvaardbaar. Iemand die zijn been breekt zou dan na een maand terugvallen op een ziekte-uitkering van 60 procent van zijn loon. Wie nu ziektedagen heeft opgespaard kan zijn volledige loon behouden tijdens een langere periode van ziekte.”

De vakbondsman beklemtoont dat de verlofregeling slechts een van de redenen is voor het indienen van de aanzegging. Hij wijst onder meer ook op het aanhoudende personeelstekort bij de politie. “Dit is voor ons slechts de druppel die de emmer doet overlopen. De mensen moet steeds harder werken en intussen komen er steeds meer aanvallen op hun statuut. Op die manier worden de politiemensen uitgeperst als citroenen.”

Door het indienen van de aanzegging zouden in de tweede helft van september vakbondsacties mogelijk worden bij de federale en lokale politie. Eerst moet er nog overleg plaatsvinden. “Maar daar verwachten we niet veel van”, zegt Dehaes. “Een akkoord wordt moeilijk. Tenzij Jambon opeens 4.000 opgeleide politiemensen tevoorschijn kan toveren en de nieuwe ziekteregeling intrekt.”

De vakbond zal daarom een stakingsaanzegging indienen. “Tenzij de minister alsnog toegevingen doet, maar hij heeft al gezegd dat daarvan geen sprake zal zijn, zullen wij met de politie binnen twee weken harde stakingsacties houden”, aldus Dehaes in De Tijd. Er werd door sommige vertegenwoordigers gesuggereerd om ‘boetevrije weken’ te houden, maar daar is volgens Dehaes geen sprake meer van: “Er zullen zwaardere acties plaatsvinden. Voor ons is de maat vol.”

Ook brandweerlui en militairen kunnen binnenkort geen ziektedagen meer opsparen Foto: if

Ook brandweer en militairen boos

Tijdens het overleg op het kabinet-Jambon werd ook duidelijk dat de regeling ook voor brandweerlui en militairen afgeschaft wordt. “We vroegen eind juli al duidelijkheid aan ministers Jambon en Vandeput over deze regeringsbeslissing. Nu moeten we het vernemen via onze collega’s”, aldus secretaris Ilse Heylen.

Ook ten gronde zijn de vakbondsvertegenwoordigers “ronduit verbolgen” door de beslissing. “Dit is een regelrechte kaakslag voor de mensen van de brandweer, de politie en van defensie die tijdens hun job enorme risico’s nemen om de veiligheid van andere mensen te garanderen. Zij gaan waar anderen niet willen komen, met gevaar voor eigen leven. Dit is nu de manier waarop de regering voor erkenning zorgt”, aldus Heylen.

“Wij dachten te kunnen rekenen op onze ministers. Zij weten toch als geen ander dat het hier niet om gewone jobs gaat. We zijn dan ook zwaar teleurgesteld en vrezen dat dit voor velen de druppel zal zijn. Vergeet niet dat de hervorming van de brandweer zeer stuntelig verliep en dat hij niet in goede aarde is gevallen. Bij defensie ligt de verhoging van de pensioenleeftijd nog als een koude steen op de maag en ook bij politie horen we kommer en kwel.”

“Actievoeren is meer dan staken alleen”

Vrijdag zitten de vakbondsvertegenwoordigers van alle betrokken beroepen bij elkaar om te bekijken welke stappen ze nu zullen nemen, en of ze zich zullen aansluiten bij de stakingsaanzegging van de politievakbond.

“We zullen dan bekijken wat onze collega’s van plan zijn, en hoe we samen actie kunnen ondernemen. Maar het is duidelijk dat dit de druppel is die de emmer doet overlopen”, aldus Heylen. Op de vraag hoe militairen hun onvrede kunnen laten blijken, is Heylen duidelijk: “Actievoeren is meer dan staken alleen. Als het nodig is, zullen we creatief genoeg zijn, zodat alle betrokkenen mee in de bres kunnen springen.”